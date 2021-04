Dimitri Vegas & Like Mike, Azteck & Angemi συνεργάζονται στο «We’ll Be Dancing Soon»

Οι Dimitri Vegas & Like Mike μας υπενθυμίζουν ότι «θα χορεύουμε σύντομα» όλοι μαζί.

Οι Dimitri Vegas & Like Mike συνεργάζονται με τον Azteck και τον Angem στο νέο single «We’ll Be Dancing Soon» καθώς συνεχίζουν να εξαπλώνουν τον ήχο τους στο παγκόσμιο κοινό.

Με δημοφιλείς επιτυχίες όπως το «Say My Name» και το «Relo Too Much» με τους DVBBS και τον Roy Woods, ο οποίος ανήκει στο δυναμικό της OVO Sound του Drake, το δίδυμο είχε ένα πολυάσχολο πρόγραμμα κυκλοφορώντας τραγούδια καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας.

Οι Dimitri Vegas & Like Mike εμφανίστηκαν επίσης ως επικεφαλής και στις ψηφιακές εκδόσεις του φεστιβάλ «Tomorrowland», που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Τα δύο αδέρφια Ελληνικής καταγωγής με έδρα το Βέλγιο θα επιστρέψουν αργότερα φέτος στην κεντρική σκηνή του «Tomorrowland» για τις επαναπρογραμματισμένες θερινές εμφανίσεις τους στις 27 – 29 Αυγούστου και 3 – 5 Σεπτεμβρίου.

Το «We’ll Be Dancing Soon» έρχεται για να προστεθεί στην επιτυχημένη σειρά από singles που έχουν κυκλοφορήσει και στις συνεργασίες τους με ονόματα όπως οι Diplo, Daddy Yankee, Wiz Khalifa, Ne-Yo, Paris Hilton, David Guetta, Natti Natasha και Hans Zimmer.

Ο Azteck γνώρισε επιτυχία σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μετά την κυκλοφορία των πρώτων του παραγωγών το 2020, το ανερχόμενο από το Βελγίου έκλεισε την προηγούμενη χρονιά με το μεγαλύτερο single του μέχρι σήμερα, μια συνεργασία με τους Dimitri Vegas & Like Mike και τη Μεξικανή τραγουδίστρια και influencer Kimberly Loaiza σε ένα τραγούδι με τίτλο «Do It».

Το δίγλωσσο anthem έλαβε πάνω από 40 εκατομμύρια προβολές στο TikTok τις πρώτες 24 ώρες της κυκλοφορίες και μέχρι σήμερα μετρά περισσότερες από 252 εκατομμύρια προβολές στο TikTok, 40 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και 10 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Ο Ιταλός DJ και μουσικός παραγωγός έχει δείξει την ικανότητά του να δημιουργεί παραγωγές που εκτείνονται σε διαφορετικά είδη μουσικής μέσω της σειράς του «what iif» στο Facebook, που τον έβαλε στο προσκήνιο.

Ο Angemi έχει εμφανιστεί σε σκηνές δημοφιλών φεστιβάλ όπως τα «Garden Of Madness Ibiza», «Tomorrowland», «Cream Fields» και «Medusa», ενώ έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με κορυφαίους DJs όπως οι Lost Frequencies, Armin Van Buuren, Mariana BO, KURA και Dimitri Vegas & Like Mike.