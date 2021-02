Dimitri Vegas & Like Mike, DVBBS & Roy Woods συνεργάζονται στο «Too Much»

Οι Dimitri Vegas & Like Mike επιστρέφουν με νέα συνεργασία.

Μετά από πολύ καιρό στο στούντιο, οι Dimitri Vegas & Like Mike κυκλοφορούν το νέο single «Too Much» σε συνεργασία με το δίδυμο των DVBBS και τον Roy Woods, ο οποίος ανήκει στο δυναμικό της προσωπικής δισκογραφικής εταιρείας του Drake.

Ο συνδυασμός των Dimitri Vegas & Like Mike και των DVBBS έχει δημιουργήσει ένα τέλειο τραγούδι για τον Καναδό τραγουδιστή – τραγουδοποιό Roy Woods, ο οποίος έρχεται στο «Too Much» για να κάνει αυτό που γνωρίζει καλύτερα.

Έχοντας αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές από το NME, o Roy Woods απογειώνει το τραγούδι με τη χαρακτηριστική R&B ερμηνεία του, επηρεασμένη από deep house ήχους.

Οι Dimitri Vegas & Like Mike συνεχίζουν να αγγίζουν με τη μουσική τους το κοινό παγκοσμίως, όπως αποδείχθηκε από την πιο πρόσφατη εμφάνισή τους στο διαδικτυακό dance event του «Tomorrowland» για την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Οι δύο DJs και μουσικοί παραγωγοί από το Βέλγιο έχουν αναδειχθεί δύο φορές ως No. 1 DJs του κόσμου και έχουν δημιουργήσει έναν εντυπωσιακό μουσικό κατάλογο τις τελευταίες δεκαετίες.

Συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως ο Snoop Dogg, o Wiz Khalifa, o Ne-Yo, η Paris Hilton και ο Hans Zimmer έχουν τραβήξει την προσοχή του κοινού, ενώ με το τραγούδι «Instagram» με τον David Guetta, τους Afro Bros, τον Daddy Yankee και τη Natti Natasha έχουν συγκεντρώσει πάνω από 220 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Το 2020 οι Dimitri Vegas & Like Mike κυκλοφόρησαν το τραγούδι «Do It» με τη συμμετοχή της Μεξικανής influencer Kimberley Loaiza και του παραγωγό Aztec. Το «Do It» συγκέντρωσε πάνω 40 εκατομμύρια views στο Tik Tok μέσα σε μόλις 24 ώρες και μέχρι σήμερα έχει φτάσει τα 235 εκατομμύρια views στην πλατφόρμα.

Το «Too Much» κυκλοφορεί από την Panik Records και τη Sony Music.