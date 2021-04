DJ Khaled: Justin Bieber και Justin Timberlake συμμετέχουν στο νέο άλμπουμ του

Ο DJ Khaled έχει καλέσει στο νέο άλμπουμ του τόσο τον Justin Bieber όσο και τον Justin Timberlake.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram ο μουσικός παραγωγός ανέφερε ότι «δεν ήταν διαθέσιμος» στους δύο τραγουδιστές που προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του, επειδή βρισκόταν σε «λειτουργία άλμπουμ».

«Είμαι τόσο αγχωμένος με καλή έννοια κάνοντας τη μίξη και το mastering αυτού το άλμπουμ, έχασα το θρυλικό FaceTime με τα είδωλα Justin Bieber και Justin Timberlake», έγραψε ο DJ Khaled.

«Μόλις τελείωσα τις μίξεις πριν από λίγες μέρες, ετοιμάζομαι για mastering», είπε στον Justin Bieber, πριν προσθέσει απευθυνόμενος στον Justin Timberlake: «Μόλις έστειλα το τραγούδι που κάναμε μαζί για μίξη». «Αδέλφια μου, θα σας καλέσω αμέσως», τόνισε.

Ο DJ Khaled μοιράστηκε επίσης ένα απόσπασμα από συνομιλία που είχε με τον Justin Timberlake μέσω FaceTime.

«Αυτός το τραγούδι με άγγιξε, φίλε», αναφέρει ο μουσικός παραγωγός.

«Είναι ένα σημαντικό τραγούδι. Είναι σαν να μην υπήρχε ποτέ το “Song Cry”» (του JAY-Z), όμως στη συνέχεια το “Holy Grail” ήταν το “Song Cry”», υποστήριξε.

J U S T I N T I M B E R L A K E

VOCALS IS IN!!

This LAST MINUTE MAGIC DIFFERENT 👀🤯👀🤯👀🤯

BREAKING NEWS ALBUM 99% DONE!!! #KHALEDKHALED #ALBUMMODE @jtimberlake @wethebestmusic @rocnation @Epic_Records pic.twitter.com/vlSUlKLYxJ

— DJ KHALED (@djkhaled) April 23, 2021