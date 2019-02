DJ SAVA FEAT. MISHA MILLER “WILD FIRE” Η Panik Records κυκλοφορεί το νέο single του επιτυχημένου DJ και παραγωγού!

Ο DJ Sava έχει στο ενεργητικό του αρκετές επιτυχίες στη χώρα μας. Τα τραγούδια του έχουν ακουστεί πολύ και έχουν ανέβει στις υψηλότερες θέσεις των ραδιοφωνικών charts. Ο ίδιος ξεκίνησε τη μουσική καριέρα το 1990 σαν παραγωγός και DJ.

Το 2008, το τραγούδι του “Sunshine” ανακηρύχθηκε ως το καλύτερο της χρονιάς και έμεινα για σχεδόν ένα μήνα στην κορυφή. Την αμέσως επόμενη χρονιά ο DJ Sava πήρε το βραβείο του καλύτερου DJ.

Στην Ελλάδα τραγούδια όπως τα “I Like (The Trumpet)”, “Aroma”, “Love In Dubai” και “I Loved You” γνώρισαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα κυκλοφορεί το νέο του singleμε τίτλο “Wild Fire”, στο οποίο συμμετέχει η ταλαντούχα και ανερχόμενη τραγουδίστρια Misha Miller.

Δείτε το official music video: