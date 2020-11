Dua Lipa και Angèle διασκεδάζουν μέχρι τα ξημερώματα στο video του «Fever»

Μουσική, χορός και ξέγνοιαστη διασκέδαση μέχρι τα ξημερώματα για την Dua Lipa και την Angèle.

Η Dua Lipa αποκαλύπτει το music video για το νέο single «Fever» σε συνεργασία με τη Βελγίδα τραγουδίστρια Angèle, μια από τις μεγαλύτερες σταρ στο γαλλόφωνο κόσμο.

Το «Fever» είναι μια νέα προσθήκη στην ψηφιακή έκδοση του αριστουργηματικού άλμπουμ «Future Nostalgia» της Dua Lipa, που κυκλοφόρησε από τη Warner Records την περασμένη άνοιξη.

Το δίγλωσσο disco-pop τραγούδι, με στη στίχους στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα, θα συμπεριληφθεί επίσης στη γαλλική επανέκδοση του «Future Nostalgia» που θα κυκλοφορήσει στα τοπικά καταστήματα στις 20 Νοεμβρίου.

Το music video για το «Fever» γυρίστηκε πριν λίγες εβδομάδες στην περιοχή του Shoreditch στο ανατολικό Λονδίνο με τη σκηνοθεσία των WAFLA (We Are From LA).

Το video ξεκινά με την Dua Lipa να σταματά στο δρόμο ένα ταξί καθώς ετοιμάζεται μαζί με την Angèle να φύγουν από ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Ωστόσο η Βελγίδα τραγουδίστρια δεν είναι έτοιμη ακόμα να δώσει τέλος στη νύχτα και η διασκέδαση συνεχίζεται στο δρόμους, όπου τα δύο κορίτσια και οι φίλες τους χορεύουν, παίζουν και τρέχουν μακριά από την αστυνομία, πριν καταλήξουν σε ένα φιλικό σπίτι για να περάσουν εκεί τη βραδιά τους μέχρι τα ξημερώματα.

Η Dua Lipa και η Angèle έχουν γράψει το «Fever» μαζί με μια επίλεκτη ομάδα δημιουργών που αποτελείται από τους Ian Kirkpatrick, Jacob Kasher, Julia Michaels και Caroline Ailin