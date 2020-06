DYNORO & FUMARATTO “ME PROVOCAS” Νέο single από το φαινόμενο της dance!

Ο Dynoro είναι ένα φαινόμενο. Το 2018 εμφανίστηκε από το πουθενά και γνώρισε αμέσως τεράστια επιτυχία, κάτι που άλλοι προσπαθούν για πολλά χρόνια. Ενώ το κοινό δεν ήξερε σχεδόν τίποτα για αυτόν, το τραγούδι του “In My Mind” έγινε χρυσό. Καρφώθηκε κατευθείαν στο #1 σε Spotify, Apple Music και στην κορυφή του Shazam σε 13 χώρες. Επίσης έφτασε στο #5 του USA Singles Chart, έχει ξεπεράσει τα 710 εκατομμύρια streams και έχει πουλήσει πάνω από 3,2 εκατομμύρια αντίτυπα.

Με το “Obsessed”, την dance pop συνεργασία του με την Ina Wroldsen, από την Νορβηγία, ο Dynoro, πραγματοποίησε ένα ακόμα hit. 42 εκατομμύρια streams, #1 στο US Dance Radio και επίσημο remix από τον Tiesto. Μετά ήρθε το “On & On”, με τον Βραζιλιάνο παραγωγό Alok και τώρα μας παρουσιάζει το καινούργιο single με έναν καλλιτέχνη από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αυτή τη φορά συνεργάζεται με τον Fumaratto, στο χρυσό smash hit “Me Provocas”.

Ο γνωστός DJ από την Κολομβία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παραγωγούς και performers της ηλεκτρονικής σκηνής στην Λατινική Αμερική, έχει αμέτρητα sold out shows στη χώρα του, στην Ισπανία, στον Παναμά, στην Χιλή και στο Μεξικό, μεταξύ άλλων. Το “Me Provocas” έχει 85 εκατομμύρια views και είναι ένα μείγμα tribal house και folk μουσικής από την Κολομβία.

Είναι σίγουρο ότι με την πινελιά του Dynoro, το “Me Provocas” θα γίνει άλλο ένα παγκόσμιο hit!



Το “ME PROVOCAS” κυκλοφορεί από την Panik Records και την Sony Music.