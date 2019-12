FRESH! The Weeknd – «Heartless» – Νέο τραγούδι

Ο Καναδός hip hop superstar The Weeknd, κυκλοφορεί το νέο του single με τίτλο ‘Heartless’.

To νέο τραγούδι του hitmaker The Weeknd, είναι ένα uptempo κομμάτι, με χαρακτηριστική hip-hop αισθητική και δυναμικό beat.

Το ‘Heartless’ είναι το νέο υλικό που μας παρουσιάζει ο τραγουδιστής μετά το τελευταίο του project τον Μάρτη του 2018 με το ‘My Dear Melancholy EP’ και το hit album του Starboy το 2016. Τον Απρίλη του 2019, ο The Weeknd συνεργάστηκε επίσης με τους Travis Scott & SZA για το soundtrack της σειράς Game Of Thrones, ‘Power Is Power’.