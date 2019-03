Galantis και One Republic – Mία ALL STAR συνεργασία!

Galantis και One Republic – μία ALL STAR συνεργασία!

Oι Σουηδοί hit makers Galantis και οι pop superstars One Republic (πάνω από 25 εκατομμύρια combined μηνιαίο ακροατήριο στο Spotify) συναντιούνται στο εκρηκτικό Βones.

Το νέο single συνδυάζει τέλεια την pop/dance υπερπαραγωγή των Galantis και τη ζεστή φωνή του Ryan Tedder που είναι το σήμα – κατατεθέν των One Republic.

To τελευταίο album των Galantis, Τhe Aviary, έφτασε στο top10 23 χωρών, ενώ έχουν προταθεί για Grammy καλύτερου dance recording και καλύτερου remix. Οι One Republic δε χρειάζονται συστάσεις, μετά από 12 χρόνια πολυπλατινένιων δίσκων και επιτυχιών όπως το Apologize και το Counting Stars.

“I feel it in my bones” μας λέει ο Ryan Tedder και κάπως έτσι θα μπει στη ζωή σας και αυτό το τραγούδι.