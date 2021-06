Good Job Nicky, Solmeister και Atomic Love στο Live Stage του «Athens Music Week»

Μία συναυλία με ελεύθερη είσοδο με τους good job nicky, Solmeister και Atomic Love ολοκληρώνει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

O πιο φρέσκος ήχος της πόλης στο Live Stage του «Athens Music Week».

Το «Athens Music Week 2021» ολοκληρώνει τις δράσεις του με μία μεγάλη συναυλία στο Main Stage της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 26 Ιουνίου παρουσιάζοντας τους Έλληνες καλλιτέχνες που ξεχώρισαν την τελευταία χρονιά, σκαρφάλωσαν αστραπιαία στα charts, έγιναν viral σχεδόν εν μια νυκτί και σε κάθε story γράφουν ιστορία.

Το «Athens Music Week» υποδέχεται:

Τον «επόμενο urban pop star», goοd job nicky, στην πρώτη του ζωντανή εμφάνιση.

Ο good job nicky έκανε το ντεμπούτο του στη δισκογραφία τον Οκτώβριο του 2020, και σε λιγότερο από 24 ώρες το single «January 8th» έγινε trend στο YouTube, έχοντας φτάσει μέχρι σήμερα, τα 2 εκατομμύρια views.

Τον ρομαντικό emo ράπερ Solmeister.

Ο αγαπημένος «Πρίγκιπας» μικρών και μεγάλων μιλάει κατευθείαν στην ψυχή με τους βιωματικούς στίχους και τον πολυδιάστατο ήχο του.

Ένα κράμα rap, punk και emo που στο πέρασμά του συμπαρασύρει μία ολόκληρη γενιά εφήβων.

Η τελευταία του δισκογραφική δουλειά, «Τα Λέμε Στην Κόλαση», κυκλοφόρησε το 2021 και τον βρίσκει να διανύει μια νέα πιο σκοτεινή εποχή με εμφανή την επιστροφή στις emo ρίζες του.

Σε ένα ξεχωριστό μουσικό show και με την συνοδεία της «Cool Kids Never Die» full band, ο Solmeister μετά από πολύ καιρό εμφανίζεται live για ένα tribute στα όσα συνέβησαν, μια ωδή στα όσα συμβαίνουν και μια ενδοσκοπική ματιά στα όσα πρόκειται να συμβούν.

Την dream pop ψυχεδέλεια των Atomic Love.

Dream pop μελωδίες, ψυχεδελικές κιθάρες και άφθονες λούπες συνθέτουν τον μουσικό κόσμο των Atomic Love που το 2021 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους, με τίτλο «Vol/1».

Το ανερχόμενο τρίο, που αποτελείται από τους Εύα Βασιλονικολού (φωνή, λούπες, στίχοι), Πάνο Λιάπη (κιθάρα) και Παύλο Μόρφη (πλήκτρα) είναι ιδιαίτερα δραστήριο στο συναυλιακό πεδίο και αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες, φιλόδοξες και πολλά υποσχόμενες μπάντες της indie pop σκηνής.

Με βασικές επιρροές από Bjork, Αlt-j, Radiohead, London Grammar, Portishead, Florence and the Machine, προσπαθούν να εξερευνήσουν το παράδοξο, την εξέλιξη και την αυτοκαταστροφή μέσα σε μια ερωτική σχέση.

Το «Athens Music Week» είναι ένα διεθνές showcase festival και music conference, που διοργανώνεται τον Ιούνιο σε επιλεγμένους χώρους της Αθήνας και το οποίο απευθύνεται σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες της μουσικής, του πολιτισμού και των creative industries με έμφαση στην Ευρώπη και την Aνατολική Μεσόγειο.

Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να συναντηθούν, να διευρύνουν τις επαφές και τα δίκτυα τους, να μοιραστούν μουσικές εμπειρίες και να ανταλλάξουν ιδέες, γνώσεις και τεχνικές που αφορούν στον σύγχρονο πολιτισμό και τις νέες τάσεις στη μουσική.

Το «Athens Music Week» υλοποιείται με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών δικτύων Hub for The Exchange of Music Innovation (HEMI) και JUMP – European Music Market Accelerator, δύο έργων που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σάββατο 26 Ioυνίου 2021

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Είσοδος: 19.15

Ώρα έναρξης: 20.30

* Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης στο viva.gr.

Σύμφωνα με τους περιορισμούς για την προστασία της δημόσιας υγείας, η εκδήλωση είναι αποκλειστικά για καθήμενους, ενώ και ο χώρος της Τεχνόπολης έχει διαμορφωθεί με σεβασμό σε όλες τις επίσημες οδηγίες και τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η συναυλία θα μεταδίδεται δωρεάν μέσω streaming στο www.athensmusicweek.gr.