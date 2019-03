H νέα soul diva με την υπογραφή του Dan Auerbach των Black Keys

«Μπορεί να είναι από το Bristol, αλλά η φωνή της σου κάνει R&B diva μεγαλωμένη στις εκκλησίες του Memphis” – Rolling Stone

“Vintage soul & gospel Americana, με τραγούδια που νιώθεις ότι είναι παλιοί σου φίλοι» – The Guardian

H Yola είναι η νέα προστατευόμενη του βραβευμένου με 8 Grammy Dan Auerbach (Black Keys). Ο Auerbach έκανε παραγωγή στο πολυαναμενόμενο πρώτο της album, Walk Through Fire, το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα από την δισκογραφική του εταιρεία, Easy Eye Sound. O ίδιος λέει: “Η αύρα της γεμίζει το χώρο, όπως και η φωνή της. Έχει την ικανότητα να σε κερδίζει ακόμα και όταν τραγουδά ψιθυρίζοντας. Όλοι μας στο studio γίναμε fans από την πρώτη στιγμή”.

Η νέα soul diva ξεκίνησε από το Bristol της Βρετανίας, φτωχή και με ένα δυνάστη πατέρα που της απαγόρευσε να τραγουδά. Πέρασε καιρό άστεγη στο Λονδίνο κι έχασε τη φωνή της από το stress. Ξεπέρασε όμως τις δυσκολίες της, έγινε επιτυχημένη συνθέτης, έκανε φωνητικά σε pop hits και τραγούδησε με τους Massive Attack και το μεγάλο James Brown που της είπε χαρακτηριστικά “Soul’s a thing and you got it!”

Ο Auerbach και η Yola έγραψαν το album της μαζί με μεγαθήρια που έχουν συνεργαστεί με καλλιτέχνες από τον Glen Campbell μέχρι την Aretha Franklin. Στους μουσικούς που παίζουν στον δίσκο συμπεριλαμβάνονται οι Dave Roe (Johnny Cash) και οι GeneChrisman & Bobby Wood (Dusty Springfield, Elvis Presley).