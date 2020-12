Harry Styles: Αναβάλει την περιοδεία του και ευχαριστεί τους θαυμαστές του που «άλλαξαν τη ζωή του»

Ο Harry Styles αναβάλει για ακόμα μια φορά το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας του «Love On Tour».

Παρότι το εμβόλιο για τον COVID-19 είναι έτοιμο να λάβει την έγκριση των Οργανισμών Φαρμάκων από πολλές χώρες, ο Άγγλος τραγουδιστής δεν θεωρεί ότι είναι ακόμα εφικτό να ξεκινήσει τις συναυλίες από τις αρχές του 2021.

Η περιοδεία του Harry Styles στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2020, ωστόσο οι πρωτόγνωρες συνθήκες οδήγησαν σε μεταφορά των συναυλιών σε νέες ημερομηνίες από τον Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο του 2021.

Ωστόσο το κλίμα αβεβαιότητας που εξακολουθεί να επικρατεί, παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία για το μέλλον, αναγκάζει τον τραγουδιστή να αναθεωρήσει για ακόμα μια φορά τα σχέδιά του και να αναβάλει επ’ αόριστον το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας του «Love On Tour».

Οι συναυλίες του Harry Styles στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά από τα μέσα Αυγούστου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου του 2021, όμως όλα θα κριθούν από τις εξελίξεις στο μέτωπο του κορονοϊού.

«Η υγεία και η ασφάλεια όλων παραμένει η κορυφαία προτεραιότητά μας, γι’ αυτό και δυστυχώς πρέπει να αναβάλω τις συναυλίες σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη που είχαν προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο / Μάρτιο του 2021 μέχρι νεοτέρας», εξήγησε ο τραγουδιστής με ανάρτησή του στο Twitter.

«Ελπίζω πραγματικά να κάνω αυτά τα shows και θα έχω νέα για εσάς για το πότε θα πραγματοποιηθούν τη νέα χρονιά. Ανυπομονώ να σας δω όλους σε περιοδεία μόλις θα είναι ασφαλές να το κάνω. Αντιμετωπίστε τους ανθρώπους με καλοσύνη», πρόσθεσε.

I really hope to play these shows and will have news for you in the new year on when they will take place. I can’t wait to see you all on the road as soon as it’s safe to do so. Treat people with kindness.

— Harry Styles. (@Harry_Styles) December 15, 2020