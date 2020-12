Imanbek και Goodboys ενώνουν τις δυνάμεις τους στο single «Goodbye»

Μια υπέροχη συνεργασία από τον Imanbek και τους Goodboys.

Ο Imanbek και οι Goodboys, δύο από τα πιο τάχιστα ανερχόμενα ονόματα παραγωγών στο χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα νέο single με τον τίτλο «Goodbye», ένα dance – pop τραγούδι με όλες τις προδιαγραφές μιας επιτυχίας.

Ο Καζάκος μουσικός παραγωγός Imanbek άφησε έντονο το αποτύπωμά του στο 2020 με το άκρως επιτυχημένο remix του για το τραγούδι «Roses» του SAINt JHN, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams.

Μάλιστα το ανανεωμένο «Roses» με τη σφραγίδα του Imanbek έλαβε πρόσφατα μια υποψηφιότητα για το βραβείο Grammy στην κατηγορία του Καλύτερου Remix.

Ο αινιγματικός παραγωγός συνέχισε δυναμικά την καριέρα του τη φετινή χρονιά χάρη σε συνεργασίες με δημοφιλείς καλλιτέχνες όπως με τον Martin Jensen στο single «I’m Just Feelin’ (Du Du Du)» και με τον Marshmello και τον Usher στο τραγούδι «Too Much».

Οι Goodboys αποτελούνται από τους Βρετανούς Joshua Grimmett, Ethan Shore και Johannes Shore.

Το τρίο έγινε γνωστό μέσα από τη σύμπραξή του με τους Ιταλούς Meduza στη διεθνή επιτυχία «Piece Of Your Heart», ένα τραγούδι που ήταν υποψήφιο για το βραβείο Grammy της Καλύτερης Dance Ηχογράφησης το 2019.

Οι Goodboys συνάντησαν ξανά τους Meduza στο single «Lose Control», το οποίο είχε τα φωνητικά της Becky Hill και γνώρισε παρόμοια επιτυχία παγκοσμίως.