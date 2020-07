J Balvin και Tainy συνεργάζονται στο single «Agua»

Ο J Balvin συναντά τον «Μπομπ Σφουγγαράκη».

Ο Κολομβιανός αστέρας J Balvin και ο ταλαντούχος παραγωγός της latin μουσικής Tainy αποκαλύπτουν το πρώτο single από το soundtrack της ταινίας «Bob Spongebob: On The Run» (Μπομπ Σφουγγαράκης: Επιχείρηση Διάσωσης).

Το τραγούδι που προέκυψε από τη συνεργασία των δύο καλλιτεχνών έχει τον τίτλο «Agua» και ξεκινά με ένα sample από το αυθεντικό μουσικό θέμα του «Μπομπ Σφουγγαράκη» για να εξελιχθεί σε μια πανδαισία tropical reggaeton ήχων.

«Γνωρίζω ότι αυτό το τραγούδι έχει θετικά vibes και πολλή ευτυχία, κάτι που χρειαζόμαστε κατά τη διάρκεια αυτών των στιγμών», έγραψε στο Instagram ο J Balvin.

Η παραγωγή του soundtrack για την ταινία «Bob Spongebob: On The Run» έχει ανατεθεί από την Paramount Animation και το Nickelodeon στη NEON16, μια εταιρεία που έχουν ιδρύσει ο Tainy και ο Lex Borrero.

Ο βραβευμένος με Latin Grammy παραγωγός και το μουσικό στέλεχος έχουν συγκεντρώσει στο soundtrack του φιλμ ορισμένος από τους πιο παραγωγικούς και καινοτόμους καλλιτέχνες της μουσικής βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων οι Tyga, Swae Lee, Lil Mosey, Weezer, Snoop Dogg, The Flaming Lips, Kenny G, Cyndi Lauper και άλλοι.

Η ταινία «Bob Spongebob: On The Run» θα κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές premium on-demand πλατφόρμες streaming στις αρχές του 2021 και στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στην πλατφόρμα του CBS All Access.

Το soundtrack της ταινίας θα κυκλοφορήσει από τις NEON16 και Interscope Records / Universal Music.