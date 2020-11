Jason Derulo και Nuka κυκλοφορούν το «Love Not War (The Tampa Beat)»

Με έναν 19χρονο παραγωγό από τη Νέα Καληδονία συνεργάζεται αυτή τη φορά ο Jason Derulo.

Ο παγκόσμιος σταρ Jason Derulo ενώνει τις δυνάμεις του με τον πρωτοεμφανιζόμενο παραγωγό Nuka σε ένα νέο single με τον τίτλο «Love Not War (The Tampa Beat)».

Ο Jason Derulo είναι ο δημοφιλέστερος μουσικός στην πλατφόρμα του TikTok, όπου διαθέτει πάνω από 40 εκατομμύρια ακόλουθους.

Στην ίδια πλατφόρμα γνώρισε απρόσμενη απήχηση το αναμφισβήτητα ελκυστικό, αλλά και αινιγματικό instrumental κομμάτι του 19χρονου παραγωγού Nuka από τη Νέα Καληδονία, το οποίο έχει καταγράψει πάνω από 200 δισεκατομμύρια εμφανίσεις παγκοσμίως.

Ως μεγάλος θαυμαστής της viral κουλτούρας, ο Jason Derulo αναζητούσε videos στο διαδίκτυο και εντόπισε τον Nuka και το κομμάτι του «4 Brylean (WayzRmx2018)».

Παρά τη μεγάλη απόσταση που τους χώριζε, η δύναμη της μουσικής ένωσε τους δύο καλλιτέχνες και εξ αποστάσεως δημιούργησαν το «Love Not War (The Tampa Beat)», το οποίο κυκλοφορεί από τις Robots + Humans / Sony Music.

Το τραγούδι υπογράφουν οι Jason Derulο, Nuka, Shawn Charles και Jacob Kasher (Charlie Puth, Maroon 5).

Το «Love Not War (The Tampa Beat)» δίνει συνέχεια στο σερί των ακαταμάχητων επιτυχιών που έχει κυκλοφορήσει ο Jason Derulo τη φετινή χρονιά, όπως το No. 1 σε Αμερική και Ηνωμένο Βασίλειο single «Savage Love» που διαθέτει πάνω από 550 εκατομμύρια streams παγκοσμίως και το «Take You Dancing» που μετρά πάνω από 205 εκατομμύρια streams και συνεχίζει.