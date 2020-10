Jax Jones και Au/Ra κυκλοφορούν το single «I Miss U»

Μια ωδή στις club και underground ρίζες του Jax Jones.

Ο DJ και μουσικός παραγωγός Jax Jones επιστρέφει με το νέο single «I Miss U», στο οποίο συμμετέχει η ανερχόμενη τραγουδίστρια Au/Ra.

Το «I Miss U» διαδέχεται για τoν Jax Jones την επιτυχία του πρώτου ολοκληρωμένου δίσκο του, με τίτλο «Snacks», το οποίο αναδείχθηκε ως το dance άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις για την περσινή χρονιά.

Έχοντας ήδη στο ενεργητικό του 5 δισεκατομμύρια streams, δύο δισεκατομμύρια video views και 40 εκατομμύρια πωλήσεις σε singles, ο Βρετανός παραγωγός ξεκινά με το «I Miss U» την επόμενη φάση της ανόδου του, ενώ συνεχίζει να δημιουργεί μουσική που ορίζει την dance σκηνή.

Ο Jax Jones επιστρέφει στις club και underground ρίζες του και αποτίει έναν dance φόρο τιμής στο ξεκίνημά του.

Το «I Miss U» απογειώνεται από την ερμηνεία της Γερμανίδας τραγουδίστριας και τραγουδοποιού Au/Ra, γνωστή για την επιτυχία «Panic Room» και τη συμμετοχή της στο «Darkside» του Alan Walker.

Ο Jax Jones έχει πρωτοστατήσει σε μια μεγάλη αλλαγή στην dance μουσική με την κυριαρχία του στα mainstream charts.

Το «I Miss U» αποτελεί παράδειγμα της ικανότητας του πολύπλευρου καλλιτέχνη να δημιουργεί μουσική που απευθύνεται στο κοινό της underground, ενώ ταυτόχρονα είναι σχεδιασμένη για τα ραδιόφωνα τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το «I Miss U» κυκλοφορεί από την Polydor Records / Universal Music και δίνει συνέχεια στις επιτυχημένες συνεργασίες του Jax Jones, όπως το «You Don’t Know Me» με τη RAYE, το «Harder» με τη Bebe Rexha, το «Instruction» με την Demi Lovato και τη Stefflon Don, το «Ring Ring» με τη Mabel και τον Rich The Kid και το «This Is Real» με την Ella Henderson.