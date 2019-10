Jax Jones – ‘This Is Real’ – Νέο Single Από Το Album ‘Snacks’

Μετά τις πρόσφατες επιτυχίες των Breathe ( feat. Ina Wroldsen ), You Don’t Know Me ( feat. Raye ) κ.ά , ο υποψήφιος για BRIT βραβεία παραγωγός DJ Jax Jones, επιστρέφει με νέο τραγούδι το ‘This Is Real’ από τη νέα του ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά με τίτλο: ‘Snacks’.

Το νέο άλμπουμ περιλαμβάνει dance και pop beats του Jax, τα οποία και τον χαρακτηρίζουν. Το ‘This Is Real’ σε συνεργασία με την Ella Henderson είναι ένα από αυτά τα τραγούδια του άλμπουμ που είναι εµψυχωτικό και περνάει μηνύματα αυτοπεποίθησης.

Ακούστε το ‘This Is Real’, εδώ: