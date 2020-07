John Legend – BIGGER LOVE // Μόλις Κυκλοφόρησε

O JOHN LEGEND ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΥ ALBUM

“BIGGER LOVE”



O ΔΙΣΚΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ GARY CLARK J., JHENE AIKO, KOFFEE KAI RAPSODY ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

Ο πολυπλατινένιος και 11 φορές βραβευμένος με Grammy, John Legend μόλις κυκλοφόρησε το νέο του album με τίτλο“BiggerLove” μέσω της Panik Records και της Sony Music. Βρείτε το εδώ. Ο κόσμος αυτή την στιγμή χρειάζεται μία υπενθύμιση για την δύναμη της αγάπης και αυτό ακριβώς είναι αυτό που κάνει ο John Legend με τον 7ο studio album του.

“Κατά την διάρκεια αυτών των οδυνηρών στιγμών που περνάμε, μερικοί από εμάς μπορεί να αναρωτιόμαστε αν είναι σωστό να γελάμε ή να χορεύουμε ή να είμαστε ρομαντικοί”, είπε ο Legend. “Τελευταία, οι εικόνες Αφροαμερικάνων στα media απεικονίζουν ανθρώπους με γόνατα στους λαιμούς τους, ανθρώπους να θρηνούν ή να εκφράζουν την συνολική αγανάκτησή τους. Όλα αυτά τα συναισθήματα τα νιώθουμε, αλλά είναι σημαντικό για εμάς να συνεχίσουμε να δείχνουμε στον κόσμο την σημασία του να είσαι μαύρος και άνθρωπος. Μέσα από την τέχνη μας, δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε ακριβώς αυτό. Αυτός ο δίσκος είναι μία γιορτή αγάπης, χαράς, αισθησιασμού, ελπίδας αλλά και ελαφρότητας. Όλα τα πράγματα που κάνουν την κουλτούρα μας τόσο όμορφη και πηγή επιρροής για τόσο κόσμο”.

Το “Bigger Love” έχει όλα αυτά που εκπροσωπεί ο John Legend σαν άνθρωπος: ψυχή, χαρά, αγάπη, ελπίδα και φροντίδα. Η κυκλοφορία με τα 16 tracks είναι ένα mix θριαμβευτικής pop-soul (“Bigger Love”, “I Do”, “Wild”), αισθησιακής R&B (“U Move I Move”, “Slow Cooker”, “Facorite Place”), υπνωτικής hip-hop (“Ooh Laa”, “Actions”) και δυναμικών μπαλάντων (“Conversations in the Dark”, “Never Break”).

Εκδόσεις όπως το Rolling Stone και το Billboard έχουν ήδη δώσει σημαντικές κριτικές στην κυκλοφορία και έχουν υπογραμμίσει την σημασία της στην συγκεκριμένη περίοδο που διανύουμε.

Σε παραγωγή του Raphael Saadiq, το “Bigger Love” περιλαμβάνει συμμετοχές από τους Jhene Aiko, Koffee, Rapsody και Gary Clark και συνθέσεις αλλά και παραγωγές από τους Anderson .Paak, Oak Felder, Tayla Parx, Charlie Puth, RyanTedder, Teddy Geiger, DJ Camper, Ricky Reed, Julia Michaels, Digi, Cautious Clay, Di Genius και άλλους.

Το “Bigger Love” έχει σκοπό να φέρει φως και αγάπη σε μία εποχή που τα πράγματα φαίνονται διαφορετικά.

Σε μία δήλωση προς τους fans του ο Legend είπε: “Δεν είμαι κάτω από καμία ψευδαίσθηση ότι η μουσική μπορεί να σώσει τον κόσμο ή να λύσει τα προβλήματά του, αλλά πάντα γύρναγα στην μουσική για να με βοηθήσει να ξεπεράσω δύσκολες στιγμές και ξέρω ότι πολλοί από εσάς κάνετε το ίδιο. Γι’ αυτό το λόγο δεν μπορούσα να περιμένω να κυκλοφορήσω αυτό τον δίσκο. Ξεκίνησα το 2004 με ένα album που λεγόταν “GET LIFTED”. Τώρα, καθώς μπαίνουμε στο καλοκαίρι του 2020, ελπίζω αυτός ο νέος δίσκος να μας ανεβάσει, να γεμίσει τις καρδιές μας με αγάπη και έμπνευση, να χορέψουμε και να κρατήσουμε τα χέρια μας”.

“BIGGER LOVE” Album Trachlisting

Ooh Laa

Actions

I Do

One Life

Wild ft. Gary Clark Jr.

Bigger Love

U Move, I Move ft. Jhene Aiko

Favorite Place

Slow Cooker

Focused

Conversations in the Dark

Don’t Walk Away ft. Koffee

Remember Us ft. Rapsody

I’m Ready ft. Camper

Always

Never Break

Σχετικά με τον John Legend

Ο πολυπλατινένιος καλλιτέχνης John Legend έχει κερδίσει 11 βραβεία Grammy, 1 Oscar, 1 Χρυσή Σφαίρα, 1 Tony Award και ένα βραβείο Emmy, κάνοντάς τον έτσι τον πρώτο Αφρο-Aμερικάνο που έχει κερδίσει EGOT. O Legend έχει κυκλοφορήσει 6 πολυσυζητημένα albums: το “Get Lifted” (2004), το“Once Again” (2006), το “Evolver” (2008), το “Love in the Future” (2013), το “Darkness and Light” (2016) και το “A Legendary Christimas” (2018) . To 2018 o Legend πρωταγωνίστησε στην σειρά του NBC “Jesus Christ Super Star Live In Concert”, που του χάρισε ένα βραβείο Emmy στην κατηγορία“Outstanding Variety Special” και μία υποψηφιότητα στην κατηγορία “Outstanding Lead Actor (Limited Series)”. O τραγουδιστής συμμετείχε για πρώτη φορά ως κριτής στη 16η σεζόν του “The Voice” στην Αμερική, όπου και κέρδισε με την διαγωνιζόμενη Maelyn Jarmon και συνεχίζει το ρόλο του ως κριτής στην τρέχουσα 18η σεζόν. O John είναι μέτοχος στην εταιρία “Get Lifted Co.”, όπου έχει τον ρόλο του executive producer για παραγωγές όπως το “Southern Rites”, το “United Skates”, το “WGN America’s Underground” και ταινίες όπως το “Southside with You” και το “La La Land”. Ως φιλάνθρωπος, ο John ξεκίνησε την καμπάνια #FREEAMERICA το 2015 με στόχο την εθνική συζήτηση γύρω από το θέμα του λανθασμένου σωφρονιστικού συστήματος.