Jonas Brothers: Οι χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις τους στο video του «I Need You Christmas»

Οι Jonas Brothers ανοίγουν το λεύκωμα των χριστουγεννιάτικων αναμνήσεών τους για τις ανάγκες του τρυφερού lyric video που συνοδεύει το νέο γιορτινό τραγούδι τους με τίτλο «I Need You Christmas».

Το boy band παρουσίασε πρόσφατα το «I Need You Christmas» σε ένα από τα επεισόδια της νέας σειράς «Dash & Lily» του Netflix, στην οποία ο Nick Jonas έχει αναλάβει καθήκοντα εκτελεστικού παραγωγού.

Το video του «I Need You Christmas» περιέχει αδημοσίευτα homevideos και προσωπικές φωτογραφίες του Nick, του Joe και του Kevin Jonas από την παιδική ηλικία τους.

Στις οθόνες μας βλέπουμε επίσης πιο πρόσφατες φωτογραφίες του Kevin με τη σύζυγό του Danielle Deleasa και των δύο παιδιών τους, του Joe με τη σύζυγό του Sophie Turner και του Nick με τη σύζυγό του Priyanka Chopra και την οικογένειάς τους.

Το lyric video ανταποκρίνεται στο οικογενειακό πνεύμα του τραγουδιού, μέσα από το οποίο οι Jonas Brothers αναπολούν τα Χριστούγεννα που έχουν περάσει με τους δικούς τους ανθρώπους τα προηγούμενα χρόνια.

Το «I Need You Christmas», το οποίο κυκλοφορεί από τη Republic Records / Universal Music, είναι το δεύτερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι των Jonas Brothers και έρχεται ένα χρόνο μετά «Like It’s Christmas» που έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα πάνω από 130 εκατομμύρια streams.

Την παραγωγή του «I Need You Christmas» υπογράφει ο καταξιωμένος Greg Kurstin, ο οποίος συμμετείχε και στο άλμπουμ «Happiness Begins» (2019) του συγκροτήματος.