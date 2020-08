Juice WRLD και The Weeknd ενώνουν τις φωνές τους στο «Smile»

Η πολυαναμενόμενη συνεργασία του Juice WRLD με τον The Weeknd κυκλοφορεί και έχει τον τίτλο «Smile».

Ο τραγικός θάνατος του Juice WRLD σε ηλικία 21 ετών το Δεκέμβριο του 2019 έχει σημαδέψει τον κόσμο της μουσικής, όμως ο ράπερ συνεχίζει να «ζει» στις καρδιές θαυμαστών του μέσα από το καινούργιο υλικό που έχει δοθεί στη δημοσιότητα όλο αυτό το διάστημα.

Τη μουσική κληρονομιά του επισφράγισε η δισκογραφική δουλειά «Legends Never Die», που κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούλιο και έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200 σημειώνοντας τις καλύτερες πωλήσεις για μεταθανάτιο άλμπουμ μετά τον Tupac και τον The Notorious B.I.G.

Παράλληλα ο Juice WRLD έγινε ένας από τους τρεις καλλιτέχνες στα χρονικά – μαζί με τους Bealtes και τον Drake – που έχουν κυριαρχήσει την ίδια εβδομάδα σε πέντε θέσεις του Top 10 στο chart του Billboard Hot 100.

Τη μνήμη του εκλιπόντα ράπερ τίμησαν με τη συμμετοχή τους στο άλμπουμ «Legends Never Die» διάσημοι και ανερχόμενοι καλλιτέχνες όπως η Halsey, ο Marshmello, ο Trippie Red και άλλοι.

Τη συγκεκριμένη λίστα συμπληρώνει τώρα το όνομα του The Weeknd, με μια συνεργασία την οποία είχε προαναγγείλει ο Juice WRLD από το Σεπτέμβριο του 2019: «Εγώ και ο The Weeknd θα κάναμε ένα διαμαντένιο τραγούδι», είχε γράψει σε tweet.

Me and The Weeknd would make a diamond record…

— . (@JuiceWorlddd) September 11, 2019