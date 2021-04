Justin Bieber: Απαντά στην κριτική για τη χρήση ομιλιών του Martin Luther King στο άλμπουμ του

Ο Justin Bieber απάντησε στις κριτικές που δέχτηκε για τη χρήση αποσπασμάτων από ομιλίες του Martin Luther King Jr. στο νέο άλμπουμ του «Justice».

Τα αποσπάσματα, η χρήση των οποίων χαρακτηρίστηκε «μουσικό ατόπημα» από τα μέσα ενημέρωσης», εμφανίζονται σεφ διάφορα σημεία της νέας δισκογραφικής δουλειάς του 27χρονου τραγουδιστή.

«Η αδικία οπουδήποτε είναι απειλή για τη δικαιοσύνη παντού», λέει ο Martin Luther King στον πρόλογο του τραγουδιού «2 Much», το οποίο δεν συνδέεται με τη δικαιοσύνη, αλλά είναι ένα ερωτικό τραγούδι αφιερωμένο στη σύζυγο του pop star, Hailey Baldwin.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης που πραγματοποίησε μέσω της εφαρμογής Clubhouse με την Kristal Terrell, μία από τους συνιδρυτές του «Bieber Nation», του πρώτου δωματίου για τον τραγουδιστή στην πλατφόρμα, ο Justin Bieber αναγνώρισε τη χρήση αποσπασμάτων από τις ομιλίες του ιστορικού ακτιβιστή έχει προκαλέσει σύγχυση τόσο στο κοινό όσο και στους κριτικούς.

Ο Justin Bieber εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η μουσική μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική υπεράσπιση.

«Όντας Καναδοί… δεν μας δίδαξαν για τη ιστορία των Μαύρων. Απλώς δεν ήταν μέρος του εκπαιδευτικού μας συστήματος», είπε στους σχεδόν 8.000 ανθρώπους που τον άκουγαν στο δωμάτιο του Clubhouse.

«Νομίζω ότι εγώ, από τη στιγμή που προέρχομαι από τον Καναδά και είμαι αμόρφωτος και έκανα αναίσθητα αστεία όταν ήμουν παιδί, είμαι μόνο ένα μέρος του προβλήματος γιατί απλά δεν γνώριζα περισσότερα. Έχω τη δυνατότητα να έχω αυτήν την πλατφόρμα για να μοιραστώ αυτήν την ακατέργαστη στιγμή του Martin Luther King σε μια εποχή όπου ήξερε ότι θα πέθαινε για αυτό που υπερασπιζόταν», εξήγησε.

Ο Justin Bieber παράφρασε την πρώτη γραμμή από το ηχητικό απόσπασμα σχεδόν δύο λεπτών από το κήρυγμα «But If Not» που έδωσε ο αιδεσιμότατος Martin Luther King στη Βαπτιστική Εκκλησία του Ebenezer στην Ατλάντα της Τζόρτζια το Νοέμβριο του 1967.

«Σας λέω σήμερα το πρωί, ότι αν δεν έχετε βρει ποτέ κάτι τόσο αγαπητό και πολύτιμο για εσάς που θα πεθαίνατε γι’ αυτό, τότε δεν είστε κατάλληλοι να ζήσετε», ανέφερε το κήρυγμα.

Ο Justin Bieber διέψευσε κατηγορηματικά ότι προσπαθούσε να γίνει ο «λευκός σωτήρας» που θα έλυνε τις αδικίες με την κυκλοφορία του «Justice» και εξήγησε ότι συμπεριέλαβε το κήρυγμα του Martin Luther King στο άλμπουμ επειδή ήθελε να «εντείνει» το μήνυμα της «απίστευτα συγκινητικής ομιλίας» του.

Ο Justin Bieber υπογράμμισε ότι ήταν πρόθυμος να αντέξει τις σφοδρές κριτικές που θα δεχόταν για το καλό του μεγαλύτερου σκοπού που εξυπηρετεί η ομιλία του Martin Luther King σχετικά με την εικόνα της δικαιοσύνης.

«Θέλω να συνεχίσω να ωριμάζω και να μαθαίνω για όλες τις κοινωνικές αδικίες και πώς θα είναι για εμένα να είμαι καλύτερος, πώς θα φαίνεται να είναι καλύτεροι οι φίλοι μου. Και ξέρω ότι έχω πολύ δρόμο ακόμη. Μου αρέσει ότι όταν ο κόσμος ακούει το άλμπουμ μου, αρχίζει και λέει: “Λοιπόν, πώς πηγαίνει από τον Martin Luther King σε ένα ερωτικό τραγούδι;”», είπε ο αστέρας της pop.

«Δεν προσπαθώ να κάνω σύνδεση μεταξύ του εαυτού μου και του Martin Luther King. Γι’ αυτό δεν προσπαθώ ποτέ να μιλήσω για την κοινωνική αδικία ή δεν ήθελα να μιλήσω γι’ αυτήν επειδή έχω πολύ περισσότερα να μάθω. Αλλά έχω αυτόν τον άντρα που ήταν έτοιμος να πεθάνει γι’ αυτό που πίστευε ότι είναι αληθινό. Αν δεν είμαι πρόθυμος να αντιμετωπίσω κάποιο είδος χλευασμού ή κριτικής από τους ανθρώπους που αναρωτιούνται για τα κίνητρά μου, τότε για μένα δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη», τόνισε.

Each of us, including artists and entertainers, can do something.

Thank you, @justinbieber, for your support, in honor of #Justice, of @TheKingCenter’s work and of our #BeLove campaign, which is a part of our global movement for justice. #MLK #EndRacism https://t.co/nTkR1XdcvW

— Be A King (@BerniceKing) March 18, 2021