Justin Bieber: Αποκλειστικές εικόνες από τη θεαματική livestream συναυλία του

Πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές συντονίστηκαν στη διαδικτυακή συναυλία του Justin Bieber.

Ο Justin Bieber ανέβηκε ξανά στη σκηνή μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια και χάρισε στους θαυμαστές του μια θεαματική πρωτοχρονιάτικη συναυλία.

Ο αστέρας της pop τραγούδησε μπροστά από μια τεράστια φωτεινή συστοιχία σε μία από τις οροφές του εμβληματικού ξενοδοχείου Beverly Hilton στο Μπέβερλι Χιλς στο Άντζελες, το οποίο φιλοξενεί ετησίως την τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών.

Το πρόγραμμα του Justin Bieber περιείχε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του, όπως τα «What Do You Mean», «Sorry», «Baby», «Love Yourself», «Holy», «Where Are U Now» και «Intentions».

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συναυλίας ο Justin Bieber παρουσίασε επίσης για πρώτη φορά ένα ολοκαίνουργιο single με τον τίτλο «Anyone», το οποίο κυκλοφόρησε εκείνη τη στιγμή σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής παγκοσμίως.

Η ενθουσιώδης αντίδραση του κοινού απείλησε να «ρίξει» το ίντερνετ.

Η T-Mobile, χορηγός της βραδιάς, χρησιμοποίησε το ιδιόκτητο δίκτυο 5G για να απογειώσει ένα σμήνος drones κατά τη διάρκεια της συναυλίας και να φωτίσει με τον ουρανό με μια εντυπωσιακή αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή του χρόνου.

Τη συναυλία του Justin Bieber παρακολούθησαν στη ζωντανή μετάδοση πάνω από 1,2 εκατομμύρια θεατές, ενώ η βραδιά προβλήθηκε σε επανάληψη μέσω live stream και την ημέρα της Πρωτοχρονιάς.

Δείτε παρακάτω αποκλειστικές φωτογραφίες από τη συναυλία: