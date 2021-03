Justin Bieber: Η deluxe έκδοση του «Justice» κυκλοφορεί με 6 νέα τραγούδια και συμμετοχές – έκπληξη

Ο Justin Bieber ενώνει τις δυνάμεις του με νέους και παλιούς φίλους

Ο Justin Bieber εμπλουτίζει το νέο άλμπουμ του «Justice» με έξι καινούργια τραγούδια και ακόμα περισσότερες συνεργασίες.

Μια εβδομάδα μετά την κυκλοφορία της νέας δισκογραφικής δουλειάς του από την Def Jam Recordings / Universal Music, ο αστέρας της pop κάνει την έκπληξη και αποκαλύπτει την «Triple Chucks Deluxe» έκδοση του «Justice».

Αναμφίβολα το «Justice» είναι ένα από τα πιο απολαυστικά και περιεκτικά άλμπουμ του Justin Bieber.

Ο 27χρονος τραγουδιστής εξετάζει τα συναισθήματά του για τη σύζυγό του Hailey Baldwin και τα λάθη του παρελθόντος και στέκεται μπροστά στον καθρέφτη για να αντικρίσει με σιγουριά την ωριμότητα που έχει αποκτήσει τόσο στη μουσική του όσο και στη ζωή του.

Αν και το «Justice» είναι ένα βαθιά προσωπικό άλμπουμ, ο Justin Bieber μοιράστηκε τις ιστορίες του με πληθώρα αξιόλογων ονομάτων, όπως οι Chance the Rapper («Holy»), Khalid («As I Am»), Burna Boy («Loved by You»), The Kid Laroi («Unstable»), Dominic Fike («Die for You»), Benny Blanco («Lonely»), Daniel Caesar & Giveon («Peaches») και Beam («Love You Different»).

Η «Triple Chucks Deluxe» έκδοση ανεβάζει τον συνολικό αριθμό τραγουδιών του «Justice» στα 22 και προσθέτει περισσότερα επίπεδα στα γεγονότα του αρχικού άλμπουμ με τη συμμετοχή νέων και παλιών φίλων.

Ο Justin Bieber ενώνει τις δυνάμεις του με τον Lil Uzi Vert στο «There She Go», συναντά τον Jaden Smith στο «I Can’t Be Myself», συνεργάζεται με τον Quavo στο «Wish You Would», συμπράττει με τον DaBaby στο «Know No Better» και συνυπάρχει με την Tori Kelly στο «Name».

Την deluxe έκδοση του άλμπουμ «Justice» συμπληρώνει επίσης ένα σόλο τραγούδι με τίτλο «Lifetime».

«There She Go» feat. Lil Uzi Vert

«I Can’t Be Myself» feat. Jaden Smith

«Lifetime»

«Wish You Would» feat. Quavo

«Know No Better» feat. DaBaby

«Name» feat. Tori Kelly

Ακούστε την deluxe έκδοση του «Justice» και στο Spotify: