Justin Bieber: Ο πρώτος σόλο άνδρας καλλιτέχνης που κάνει ταυτόχρονα ντεμπούτο στο No. 1 του Hot 100 και του Billboard 200

Ο Justin Bieber σημειώνει ένα πραγματικά μοναδικό ορόσημο.

Ο Justin Bieber είναι επίσημα ο πρώτος σόλο άνδρας καλλιτέχνης που καταφέρνει να κάνει την ίδια εβδομάδα ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard Hot 100 και του Billboard 200.

Αμέσως μετά την είσοδο του νέου άλμπουμ του «Justice» στην κορυφή του Billboard 200, στην πρώτη θέση του Hot 100 εμφανίζεται κατευθείαν το τραγούδι «Peaches» με τη συμμετοχή του Daniel Caesar και του Giveon.

Ο Justin Bieber είναι ο πρώτος σόλο άνδρας καλλιτέχνης που σημειώνει αυτό το εντυπωσιακό επίτευγμα και το τρίτο όνομα συνολικά.

Μόνο οι BTS και η Taylor Swift είχαν κατορθώσει προηγουμένως να κάνουν ταυτοχρόνως ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard Hot 100 και του Billboard 200, με την Taloyr Swift μάλιστα να το έχει επιτύχει δύο φορές.

Το «Peaches» είναι το έβδομο τραγούδι του Justin Bieber που κατακτά την κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών και και το τέταρτο τραγούδι του που κάνει είσοδο κατευθείαν στο No. 1, ενώ για τους Daniel Caesar και Giveon είναι το πρώτο τους τραγούδι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της MRC Data, το «Peaches», το οποίο είναι το 50ο τραγούδι στην ιστορία που κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του Hot 100, κατέγραψε στην αμερικανική αγορά την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του 30,6 εκατομμύρια streams και 16.000 downloads, ενώ η ραδιοφωνική απήχησή του ανέρχεται στους 11,2 εκατομμύρια ακροατές.

Το «Peaches» συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ «Justice» του Justin Bieber που κυκλοφόρησε από την Def Jam Recordings / Universal Music στις 19 Μαρτίου.

Τα τραγούδια του Justin Bieber που έχουν κατακτήσει το No. 1 του Hot 100

• «What Do You Mean?» (1 εβδομάδα στο Νο. 1, Σεπτέμβριος 2015)

• «Sorry» (3 εβδομάδες, Ιανουάριος 2016)

• «Love Yourself» (2 εβδομάδες, Φεβρουάριος 2016)

• «I’m The One» – DJ Khaled feat. Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne (1 εβδομάδα, Μάιος 2017)

• «Despacito» – Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Bieber (16 εβδομάδες, Μάιος 2017)

• «Stuck With U» με την Ariana Grande (1 εβδομάδα, Μάιος 2020)

• «Peaches» feat. Daniel Caesar & Giveon (1 εβδομάδα μέχρι σήμερα, 2021)