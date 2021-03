Justin Bieber: Συνεργασίες έκπληξη στο νέο άλμπουμ «Justice» – Δείτε το tracklist

Αυτά είναι τα 16 τραγούδια του νέου άλμπουμ του Justin Bieber.

Ο Justin Bieber αποκαλύπτει τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει το νέο άλμπουμ του «Justice».

Ο αστέρας της pop ανακοίνωσε το tracklist για το έβδομο άλμπουμ του και το δεύτερο σε διάστημα 14 μηνών δημοσιεύοντας στα κοινωνικά δίκτυα μια παρασκηνιακή φωτογραφίες από τις προετοιμασίες για την κυκλοφορία του «Justice» στο στούντιο ηχογράφησης.

Το «Justice» θα είναι άλλο ένα πλούσιο και απολαυστικό άλμπουμ για τους θαυμαστές του Justin Bieber, καθώς θα περιέχει συνολικά 16 τραγούδια και αρκετές συνεργασίες του pop με αξιόλογα ονόματα.

Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται το «Holy» με τη συμμετοχή του Chance the Rapper, η σύμπραξη με τον Benny Blanco στο «Lonely» και το «Anyone», τρία singles που κυκλοφόρησαν τους προηγούμενους μήνες.

Όσον αφορά τα ακυκλοφόρητα τραγούδια του «Justice», ο Justin Bieber ενώνει τις δυνάμεις του με τον Khalid στο «As I Am», συνυπάρχει με τον Kid Laroi στο «Unstable», συμπράττει με τον Dominic Fike στο «Die For You» και συναντά τους Giveon και Daniel Caesar στο «Peaches».

Επίσης ο Beam συμμετέχει στο «Love You Different» και ο Burna Boy είναι ο καλλιτέχνης με τον οποίο συνεργάζεται ο Justin Bieber στο «Loved By You».

Το άλμπουμ «Justice» θα κυκλοφορήσει από την Def Jam Recordings / Universal Music την Παρασκευή 19 Μαΐου.

Το tracklist του «Justice»

1. 2 Much

2. Deserve You

3. As I Am (feat. Khalid)

4. Off My Face

5. Holy (feat. Chance the Rapper)

6. Unstable (feat. The Kid Laroi)

7. Interlude

8. Die for You

9. Hold On

10. Somebody

11. Ghost

12. Peaches (feat. Giveon & Daniel Caesar)

13. Love You Different (feat. Beam)

14. Loved by You (feat. Burna Boy)

15. Anyone

16. Lonely (με τον Benny Blanco)