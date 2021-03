Justin Bieber: Το πολυαναμενόμενο άλμπουμ «Justice» κυκλοφορεί

Το νέο άλμπουμ του Justin Bieber αποπνέει την ικανοποίηση ενός ανθρώπου που βγαίνει μέσα από το τούνελ και αντικρίζει το φως.

Ο Justin Bieber κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο άλμπουμ «Justice».

Αυτή είναι η έβδομη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά στην καριέρα του Justin Bieber και η δεύτερη μέσα σε 14 μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος ο κόσμος μας άλλαξε συγκλονίστηκε και άλλαξε συθέμελα και ο 27χρονος τραγουδιστής ένιωσε την ανάγκη να συμβάλλει στην επούλωση των πληγών με τον τρόπο που γνωρίζει καλύτερα, μέσω της μουσικής.

«Σε μια εποχή που υπάρχουν τόσα πολλά λάθη σε αυτόν τον κομματιασμένο πλανήτη, όλοι επιθυμούμε τη γιατρειά – και τη δικαιοσύνη (justice) – για την ανθρωπότητα», δήλωσε ο αστέρας της pop.

«Κατά τη δημιουργία αυτού του άλμπουμ, στόχος μου ήταν να δημιουργήσω μουσική που θα προσφέρει παρηγοριά, να δημιουργήσω τραγούδια με τα οποία θα μπορέσει να ταυτιστούν οι άνθρωποι και να συνδεθούν μαζί τους, ώστε να αισθάνονται λιγότερο μόνοι. Η ταλαιπωρία, η αδικία και ο πόνος μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται αβοήθητοι», συνέχισε.

«Η μουσική είναι ένας υπέροχος τρόπος να υπενθυμίζουμε ο ένας στον άλλο ότι δεν είμαστε μόνοι. Η μουσική μπορεί να είναι ένας τρόπος να νιώσουμε ο ένας τον άλλο και να συνδεθούμε μεταξύ μας», τόνισε ο Justin Bieber.

«Ξέρω ότι δεν μπορώ απλά να βρω λύση στην αδικία κάνοντας μουσική, αλλά ξέρω ότι αν όλοι συνεισφέρουμε χρησιμοποιώντας τα χαρίσματά μας για να υπηρετήσουμε αυτόν τον πλανήτη, και ο ένας τον άλλον, τότε είμαστε πολύ πιο κοντά στο να είμαστε ενωμένοι. Αυτός είμαι εγώ που βάζω ένα μικρό λιθαράκι. Το κομμάτι μου. Θέλω να συνεχίσω τη συζήτηση για το πώς είναι η δικαιοσύνη, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να θεραπεύουμε», κατέληξε.

Στο άλμπουμ «Changes» του 2020 ο pop star εξύμνησε τις θεραπευτικές δυνάμεις της αγάπης και της πίστης με μια σειρά από αισθησιακές R&B μπαλάντες σχετικά με την αφοσίωση, τη δέσμευση και την εσωτερική γαλήνη.

Το έκτο άλμπουμ του Justin Bieber, με τίτλο «Justice», συνεχίζει να ξετυλίγει το ίδιο νήμα, όμως αντλεί έμπνευση από μια διαφορετική κατάσταση, την οποία αναμφισβήτητα δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς πριν από ένα χρόνο: την παρατεταμένη περίοδο απομόνωσης λόγω της πανδημίας.

Όπως όλοι μας, ο Justin Bieber πέρασε το 2020 σε καραντίνα και δεν μπόρεσε να ταξιδέψει ή να κάνει περιοδεία εξαιτίας των περιορισμών για την καταπολέμηση της παγκόσμιας πανδημίας.

Αλλά αντί να σπαταλήσει το χρόνο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ασπάστηκε την ησυχία που το δόθηκε: Ξεφορτώθηκε το κινητό του, αφιερώθηκε στην ψυχοθεραπεία και σταματούσε τη δουλειά στις 6 μ.μ. κάθε μέρα για να βρίσκεται κοντά στη σύζυγό του Hailey Baldwin.

Η αλλαγή αποδείχθηκε ευεργετική για τον Justin Bieber.

Τα τραγούδια που προέκυψαν είναι ένας συνδυασμός από ρομαντικές ονειροπολήσεις της pop μουσικής από τη δεκαετία του ‘80 («Deserve You», «Who») και εξομολογητικές μπαλάντες για την αναζήτηση συγχώρεσης («Hold On», «Lonely»), τραγούδια που αποπνέουν την ικανοποίηση ενός ανθρώπου που βγαίνει μέσα από το τούνελ και αντικρίζει το φως.

Ο Justin Bieber τείνει να χρησιμοποιεί το γάμο του ως σύμβολο όλων των ευλογιών που έχει λάβει, ωστόσο το «Justice» δεν αποτελείται από ερωτικά τραγούδια μόνο. Ο αστέρας της pop τραγουδά για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, για τη θρησκεία, τη προοπτική, τη γαλήνη και την ησυχία, όσα τον έφεραν πίσω από το χείλος του γκρεμού. Τώρα, ξεχειλίζοντας με ευγνωμοσύνη και σεμνότητα, έχει συναίσθηση της ευτυχίας του.

Το «Justice» περιλαμβάνει επίσης το «Holy» με τη συμμετοχή του Chance The Rapper, το «Lonely» σε συνεργασία με τον Benny Blanco και το «Anyone», τα τρία singles που κυκλοφόρησαν τους προηγούμενους μήνες και συγκέντρωσαν πάνω από δύο δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως, όπως και το πιο πρόσφατο «Hold On».

Το άλμπουμ περιέχει αρκετές ακόμα συνεργασίες του pop star με αξιόλογα ονόματα. Ο Justin Bieber ενώνει τις δυνάμεις του με τον Khalid στο «As I Am», συνυπάρχει με τον Kid Laroi στο «Unstable», συμπράττει με τον Dominic Fike στο «Die For You» και συναντά τους Givêon και Daniel Caesar στο «Peaches».

Το άλμπουμ «Justice» του Justin Bieber κυκλοφορεί από την Def Jam Recordings / Universal Music.