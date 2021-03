Justin Bieber: Το «Justice» κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200

Ο Justin Bieber είναι ο νεαρότερος καλλιτέχνης που διαθέτει στο ενεργητικό του οκτώ άλμπουμ τα οποία έχουν ανέβει στο No. 1.

Το νέο άλμπουμ «Justice» του Justin Bieber κάνει επιτυχημένο ντεμπούτο στο No. 1 του αμερικανικού Billboard 200.

Πρόκειται για την όγδοη δισκογραφική δουλειά του αστέρα της pop που κατακτά την πρώτη θέση των Ηνωμένων Πολιτείων.

Μάλιστα το «Justice» εκθρόνισε το «Dangerous: The Double Album» του country τραγουδιστή, το οποίο είχε διανύσει δέκα συνεχόμενες εβδομάδες στην πρώτη θέση τα κατάταξης, μετά το ντεμπούτο του στην κορυφή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της MRC Data, το «Justice» έκανε είσοδο κατευθείαν στο No. 1 του Billboard 200 έχοντας καταγράψει 154.000 πωλήσεις στην αμερικανική αγορά την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του.

Από τις 154.000 πωλήσεις, οι 119.000 αντιστοιχούν σε 157,02 εκατομμύρια on-demand streams των τραγουδιών του άλμπουμ, ενώ οι παραδοσιακές πωλήσεις (φυσικές και ψηφιακές) του «Justice» ανήλθαν στις 30.000 και οι πωλήσεις μεμονωμένων τραγουδιών στις 3.000.

Το «Justice» σημείωσε το δεύτερο καλύτερο ντεμπούτο στις Ηνωμένες Πολιτείες για το 2021 μετά τις 265.000 πωλήσεις του «Dangerous: The Double Album».

Αξίζει να αναφερθεί ότι και τα δέκα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει ο Justin Bieber έχουν ανέβει στο Top 10 του Billboard 200, με τον τραγουδιστή να έχει απωλέσει την κορυφή μόνο δύο φορές.

Επίσης ο Justin Bieber είναι σε ηλικία 27 ετών και 1 μηνός (έγινε 27 ετών την 1η Μαρτίου) ο νεαρότερος σόλο καλλιτέχνης που διαθέτει στο ενεργητικό του οκτώ άλμπουμ τα οποία έχουν ανέβει στο No. 1, καταρρίπτοντας την ιστορική επίδοση του Elvis Presley.

Ο «Βασιλιάς» ήταν 29 ετών και 11 ετών όταν κατέλαβε την πρώτη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών για όγδοη φορά, χάρη στο soundtrack της ταινίας «Roustabout» το 1965.

Τα οκτώ άλμπουμ του Justin Bieber που έχουν κυριαρχήσει στο No. 1 του Billboard 200 είναι τα: «My World 2.0» (2010), «Never Say Never: The Remixes EP» (2011), «Under The Mistletoe» (2011), «Believe» (2012), «Believe: Acoustic» (2013), «Purpose» (2015), «Changes» (2020) και «Justice» (2021).