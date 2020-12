Katy Perry και Zooey Deschanel ενώνουν δυνάμεις στο video του «Not The End Of The World»

Η Katy Perry συμπράττει με τη Zooey Deschanel για τις ανάγκες του νέου της music video.

Το 2020 ήταν αδιαμφισβήτητα μια χρονιά γεμάτη μεγάλες προκλήσεις και πρωτοφανείς αντιξοότητες, όμως η Katy Perry υπενθυμίζει ότι «δεν είναι το τέλος του κόσμου».

Η Katy Perry αποκαλύπτει το music video για το τραγούδι «Not The End Of The World» από το νέο άλμπουμ της «Smile» (Capitol Records / Universal Music) και στέλνει ένα μήνυμα ελπίδας στον πλανήτη, πάντα μέσα από τη χιουμοριστική ματιά της.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το «Not The End Of The World» χρησιμοποιεί samples από το τραγούδι «Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye» (1969) του συγκροτήματος Steam.

Στο music video για το «Not The End Of The World» συμμετέχει η Αμερικανίδα ηθοποιός Zooey Deschanel και το σενάριο βασίζεται στην ομοιότητά της με την Katy Perry, όταν η τελευταία είχε μακριά μαύρα μαλλιά πριν από οκτώ χρόνια περίπου.

Μια φυλή εξωγήινων που θαυμάζει φανατικά την Katy Perry θέλει να σώσει την τραγουδίστρια από την επικείμενη αυτοκαταστροφή της Γης. Όμως οι εξωγήινοι κάνουν λάθος λόγω της ομοιότητας των δύο γυναικών και μεταφέρουν στο διαστημικό σκάφος τους τη Zooey Deschanel.

Η Deschanel προσπαθεί αρχικά να εξηγήσει ότι δεν έχει καμία σχέση με την Katy Perry, αλλά οι προσπάθειές της δεν έχουν αντίκρισμα. Τελικά αποδέχεται το ρόλο της και βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό της για τη σωτηρία του πλανήτη Γη. Μια ανάσα πριν την καταστροφή, η Zooey Deschanel αποσυνδέει το ίντερνετ και αποσοβεί τον όλεθρο.

Το music video για το «Not The End Of The World» ολοκληρώνεται με ένα διαγαλαξιακό πάρτι στο οποίο τραγουδά η Katy Perry, στο πνεύμα της μεγάλης σύζευξης των πλανητών Δία και Κρόνου που θα ξεκινήσει σήμερα, Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου.