KAZKA «CRY» | «PLAKALA» // SHAZAM GREECE #3 – Το απόλυτο hit!

Οι KAZKA είναι μια νέα μπάντα η οποία τραγουδάει στα Ουκρανικά και παίζει Pop με στοιχεία electro folk. Οι ίδιοι δηλώνουν «Δεν φοβόμαστε να είμαστε διαφορετικοί διότι πιστεύουμε ότι όλοι μας είμαστε όμορφοι λόγω της μοναδικότητάς μας. Το μόνο πράγμα που θέλουμε είναι να πιστεύετε στον εαυτό σας, να έχετε πάθος για τους στόχους σας και απλά… προσπαθήστε το! Ξέρουμε ότι θαύματα γίνονται. Γιατί στην τελική, οι Kazka είναι ένα όνειρο, το οποίο έγινε πραγματικότητα».

Οι Kazka αποτελούνται από την Sasha, τον Dima και τον Nikita. Η Sasha είναι το κορίτσι του συγκροτήματος και έχει μια μοναδική φωνή. Εκπαιδεύεται στην δικηγορία αλλά της αρέσει πολύ να τραγουδάει. Για πολλά χρόνια ακολούθησε το όνειρό της το οποίο έγινε πραγματικότητα. Ο Dima παίζει πνευστά και folk όργανα ενώ από μικρός ακολούθησε το πάθος του. Ο Nikita είναι ο κυβερνήτης του πλοίου που ονομάζεται Kazka.

Τα μέχρι στιγμής κατορθώματά τους είναι τα παρακάτω:

· Discovery of the Year – Yuna Awards

· Discovery of the Year – Golden Firebird Awards

· Discovery of the Year – FDR Media and Kraina FM

· “Karma” No1 @ iTunes

· “Plakala” No1 @ iTunes

· “Plakala” No8 Shazam World

· “Plakala” No1 Shazam Ukraine

Το debut album τους “Karma” είναι σαν ένα εισιτήριο για μια συναρπαστική ταινία αγάπης. Όταν ακούς το album είναι σαν να ζεις ένα ρομαντικό δράμα παίζοντας τον βασικό πρωταγωνιστή. Κάθε τραγούδι είναι μια πραγματική ιστορία, ειλικρινής και γοητευτική. Κάθε ιστορία περιλαμβάνει αληθινά συναισθήματα. Θα βρείτε σίγουρα κάτι για εσάς γιατί πολύ απλά οι Kazka δεν φοβούνται να μιλήσουν για αληθινά, επώδυνα και κρυμμένα πράγματα.

Οι Kazka έχουν γίνει ήδη ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Το massive hit “Plakala” (CRY) μιλάει για την γυναικεία κακοποίηση και την ικανότητα των γυναικών να αναβιώσουν μέσα από πικρά δάκρυα. Τα audio και official video έχουν ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια YouTube views συνολικά, για πολύ καιρό ήταν στις κορυφαίες θέσεις των charts και έχει μπει στο World Top100.



Δείτε το official lyric video: