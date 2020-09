Keith Urban και P!nk συνεργάζονται στο τραγούδι «One Too Many»

Ο Keith Urban και η P!nk σε μία ξεχωριστή μουσική συνύπαρξη.

Ο Αυστραλός τραγουδιστής Keith Urban συναντά την Αμερικανίδα αστέρα της pop P!nk σε ένα μοναδικό τραγούδι με τίτλο «One Too Many».

Το «One Too Many» προαναγγέλλει το νέο άλμπουμ «The Speed Of Now Part 1» του Keith Urban που θα κυκλοφορήσει από τις Hit Red Records και Capitol Records Nashville / Universal Music στις 18 Σεπτεμβρίου.

Το «The Speed Of Now Part 1» βρίσκει τον country pop τραγουδιστή να ξεπερνά τα σύνορα, τόσο μουσικά όσο και γεωγραφικά, προκειμένου να συγκεντρώσει ένα ευρύ φάσμα τραγουδιών και παραγωγών, αλλά και συνεργατών όπως ο θρυλικός κιθαρίστας Nile Rodgers και φυσικά η ασύγκριτη P!nk.

«Όταν συνεργάζομαι, πάντα ψάχνω για αυτό το “τρίτο πράγμα”. Υπάρχει αυτό που κάνω, υπάρχει αυτό που κάνει ο συνεργάτης μου και έπειτα υπάρχει αυτό το “τρίτο πράγμα”, για το οποίο έχω τη μεγαλύτερη περιέργεια», δήλωσε ο Keith Urban.

«Αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο – όταν το άθροισμα των μερών γίνεται ακόμα μεγαλύτερο από αυτό που οραματίστηκα. Αυτό είναι ό,τι μου αρέσει πολύ – βρίσκω κοινό έδαφος, το διαμορφώνω και το συνδυάζω», εξήγησε.

Ο Keith Urban και η P!nk είναι προγραμματισμένο να παρουσιάσουν για πρώτη φορά τηλεοπτικά το ντουέτο τους στο «One Too Many» κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των φετινών ACM Awards, των βραβείων της αμερικανικής Ακαδημίας Country Μουσικής, το βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου.

Οικοδεσπότης της τελετής απονομής θα είναι μάλιστα ο ίδιος ο Κeith Urban.