Kendall Jenner: Το story της μας θύμισε τις παλιές, καλές mirror selfies

Από τότε που η οικογένεια Kardashian ξεκίνησε τις εμφανίσεις της στην τηλεόραση με το ριάλιτι «Keeping Up With The Kardashians», όλος ο πλανήτης έμαθε τα μέλη της. Για πολύ καιρό, βρισκόταν στην κορυφή της τηλεθέασης και ειδικά ορισμένα επεισόδια συζητήθηκαν πολύ. Οι τσακωμοί δεν έλειψαν από καμία σεζόν, ενίοτε έφτασαν και σε σημείο που κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του.

Οι μικρές, όμως, άρχισαν να ξεχωρίζουν. Ακολούθησαν σιγά-σιγά τα δικά τους βήματα και ασχολήθηκαν με τα επαγγελματικά τους. Η Kendall, για παράδειγμα, ασχολήθηκε επαγγελματικά με το modeling και, μάλιστα, είναι και πολύ καλή στη δουλειά της.

Οι πιο διάσημοι οίκοι μόδας του πλανήτη τη ζητούν για τις πασαρέλες τους και το αποτέλεσμα είναι επικά catwalks με εκείνα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Πρόσφατα, όμως, η Kendall έκανε ένα story στον λογαριασμό της. Σε αυτό, πήγε μπροστά από τον καθρέφτη, άνοιξε την κάμερα του κινητού της και μας έδειξε την άκρως εντυπωσιακή της εμφάνιση. Ήταν ουσιαστικά ένα mini video, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τραβήχτηκε μας έφερε στο μυαλό τις mirror selfies.

