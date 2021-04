Lady Gaga: Απαντά στο διαδικτυακό κίνημα που της ζητά να κυκλοφορήσει τη συνέχεια του «ARTPOP»

Έχουν περάσει επτά χρόνια από την κυκλοφορία του και το πρωτοποριακό άλμπουμ «ARTPOP» της Lady Gaga συνεχίζει να έχει ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση τους θαυμαστές της διάσημης τραγουδίστριας.

Οι θαυμαστές της Lady Gaga δημιούργησαν στο Twitter την ετικέτα #buyARTPOPoniTunes (Αγοράστε το «ARTPOP» στο iTunes) κοίτα την ανέβασαν στα κορυφαία θέματα της πλατφόρμας ζητώντας από την pop star να ηχογραφήσει τη συνέχεια του τρίτου studio album της, το οποίο κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2013.

Η συγκεκριμένη διαδικτυακή καμπάνια εκτόξευσε το «ARTPOP» στο No. 3 του αμερικανικού chart του iTunes και η Lady Gaga, έχοντας παρακολουθήσει την κινητικότητα των θαυμαστών της, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη δημιουργία του άλμπουμ και σημείωσε πόσο υπερήφανη είναι σήμερα για το αποτέλεσμα.

«Το αίτημα “αγοράστε το ‘ARTPOP’ στο iTunes” για να κάνω το δεύτερο μέρος του έφερε μια τόσο τεράστια ζεστασιά στην καρδιά μου», έγραψε η 35χρονη τραγουδίστρια σε μήνυμά της στο Twitter.

«Η δημιουργία αυτού του άλμπουμ ήταν σαν μια χειρουργική επέμβαση καρδιάς, ήμουν απελπισμένη, πονούσα και έβαλα την καρδιά μου σε μια ηλεκτρονική μουσική που με χτύπησε σκληρότερα από οποιοδήποτε φάρμακο που θα μπορούσα να βρω», συνέχισε.

The petition to #buyARTPOPoniTunes for a volume II has inspired such a tremendous warmth in my heart. Making this album was like heart surgery, I was desperate, in pain, and poured my heart into electronic music that slammed harder than any drug I could find.

«Κατέρρευσα μετά την κυκλοφορία αυτού του άλμπουμ», αποκάλυψε.

«Σας ευχαριστώ που γιορτάζετε κάτι που κάποτε φαινόταν σαν καταστροφή. Πάντα πίστευα ότι ήταν μπροστά από την εποχή του. Χρόνια αργότερα αποδεικνύεται, μερικές φορές, ότι οι καλλιτέχνες γνωρίζουν. Και τα Little Monsters», κατέληξε.

I fell apart after I released this album. Thank you for celebrating something that once felt like destruction. We always believed it was ahead of its time. Years later turns out, sometimes, artists know. And so do little monsters. Paws up 🙌❤️❤️❤️

— Lady Gaga (@ladygaga) April 13, 2021