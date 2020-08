Lady Gaga και Ariana Grande θα τραγουδήσουν το «Rain On Me» στα MTV VMA 2020

Η Lady Gaga και η Ariana Grande θα τραγουδήσουν μαζί στην τελετή απονομής των MTV VMA 2020.

Η Ariana Grande θα βρεθεί στο πλευρό της Lady Gaga στα MTV Video Music Awards 2020 για την πρώτη ζωντανή παρουσίαση της συναρπαστικής συνεργασίας τους στο επιτυχημένο single «Rain On Me».

Όπως είναι γνωστό εδώ και λίγες ημέρες, η Lady Gaga επιστρέφει στα MTV Video Music Awards, επτά χρόνια μετά την τελευταία εμφάνισή της, για να βάλει τη δική της πινελιά στη φετινή τελετή απονομής ζωντανεύοντας το νέο άλμπουμ της «Chromatica».

Θυμίζουμε ότι η Lady Gaga και η Ariana Grande προηγούνται στις υποψηφιότητες για τα MTV Video Music Awards 2020, καθώς διεκδικούν από εννέα βραβεία η καθεμία, έχοντας μάλιστα επτά κοινές υποψηφιότητες χάρη στο «Rain On Me».

Η συνεργασία των δύο pop stars διεκδικεί το βραβείο για το «Βίντεο της Χρονιάς», το «Τραγούδι της Χρονιάς», την «Καλύτερη Συνεργασία», το «Καλύτερο Pop Βίντεο», την «Καλύτερη Χορογραφία», την «Καλύτερη Φωτογραφία» και τα «Καλύτερα Οπτικά Εφέ».

Επίσης η Lady Gaga είναι υποψήφια για τον «Καλλιτέχνη της Χρονιάς» και για την «Καλύτερη Εμφάνιση σε Καραντίνα» για την ερμηνεία της στο «One World: Together At Home», ενώ η Ariana Grande διαθέτει ακόμα δύο υποψηφιότητες στις κατηγορίες «Καλύτερη Συνεργασία» και «Καλύτερο Μουσικό Βίντεο από το Σπίτι» με το ντουέτο της με τον Justin Bieber στο «Stuck With U».

Η Ariana Grande είναι η νεότερη προσθήκη στην ήδη εντυπωσιακή λίστα με τους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στα MTV Video Music Awards 2020: Lady Gaga, The Weeknd, Miley Cyrus, BTS, Doja Cat, J Balvin, Roddy Ricch, Maluma και CNCO ετοιμάζουν μοναδικές εκπλήξεις.

Τα MTV Video Music Awards 2020 θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 30 Αυγούστου σε υπαίθριες τοποθεσίες στην πόλη της Νέας Υόρκης.