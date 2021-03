Lana Del Rey: Ακούστε το νέο άλμπουμ «Chemtrails Over The Country Club»

Η Lana Del Rey κοιτάζει πίσω για να κάνει το επόμενο βήμα μπροστά.

Το νέο άλμπουμ «Chemtrails Over The Country Club» της Lana Del Rey είναι επιτέλους εδώ.

Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από τότε που η τραγουδίστρια ανακοίνωσε για πρώτη φορά το διάδοχο του «Norman Fucking Rockwell!» (2019), υποψήφιου για τα βραβείο Grammy του «Άλμπουμ της Χρονιάς». Το νέο άλμπουμ της Lana Del Rey επρόκειτο να κυκλοφορήσει αρχικά τον Σεπτέμβριο του 2020, όμως καθυστερήσεις που προέκυψαν λόγω της πανδημίας πήγαν πίσω το συνολικό χρονοδιάγραμμα.

Το «Chemtrails Over The Country Club» είναι το άλμπουμ μιας καλλιτέχνιδας που κοιτάζει πίσω για να κάνει το επόμενο βήμα μπροστά.

Το άλμπουμ είναι διάσπαρτο με αναφορές στους προκατόχους του, καθώς πρακτική της Lana Del Rey ήταν ανέκαθεν να τροποποιεί και να τελειοποιεί τον ήχο της και να τον φέρνει πιο κοντά στο σημείο που θέλει να είναι, αντί να τον αλλάζει από την αρχή.

Ωστόσο στο «Chemtrails Over The Country Club» είναι η πρώτη φορά που η Lana Del Rey φέρνει τόσο μεγάλο μέρος του παρελθόντος σε αυτήν τη διαδικασία.

Βέβαια το άλμπουμ παίρνει μια απροσδόκητη καμπή προς την country και τη folk μουσική και κάνει ένα μοναδικό ταξίδι στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ.

Το «Chemtrails Over The Country Club» κυκλοφορεί από την Polydor Records / Universal Music και περιέχει συνολικά 11 τραγούδια.

Μεταξύ τους μία ιδιαίτερη διασκευή του κλασικού τραγουδιού «For Free» της Joni Mitchell από το 1970, όπου συμμετέχουν οι indie-pop τραγουδίστριες Zella Day και Weyes Blood.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το «Chemtrails Over The Country Club» κατέφτασε χωρίς τυμπανοκρουσίες.

Προάγγελοί του ήταν μόλις δύο singles, το «Let Me Love You Like A Woman» που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2020 και το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ που ακολούθησε στις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου.

Την παραγωγή του άλμπουμ έχει επιμεληθεί η ίδια η Lana Del Rey μαζί με τον τακτικό συνεργάτη της Jack Antonoff, ενώ έχει συνεισφέρει επίσης στη διαδικασία Rick Nowels.