Lana Del Rey: Πότε κυκλοφορεί το single «Chemtrails Over The Country Club»

Το 2021 θα φέρει νέα μουσική από τη Lana Del Rey.

Η Lana Del Rey ανακοινώνει την ημερομηνία κυκλοφορίας του ομότιτλου single από το επερχόμενο άλμπουμ της «Chemtrails Over The Country Club».

Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει μαζί με music video τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, ενώ την ίδια ημέρα θα ξεκινήσει και η προ-παραγγελία του άλμπουμ «Chemtrails Over The Country Club».

Προς το παρόν δεν είναι γνωστή η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ.

Ωστόσο η Lana Del Rey δημοσίευσε τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στο YouTube ένα σύντομο απόσπασμα από το ομότιτλο τραγούδι του «Chemtrails Over The Country Club» και το music video που θα το συνοδεύει.

Στο teaser διάρκειας 25 δευτερολέπτων, η τραγουδίστρια δίνει στο κοινό μια γεύση από τον πλούτο εικόνων που επιφυλάσσει για τον κύκλο του νέου άλμπουμ της.

Το πρώτο single του «Chemtrails Over The Country Club» είναι το «Let Me Love You Like A Woman», το οποίο αποκαλύφθηκε τον προηγούμενο Οκτώβριο.

Η Lana Del Rey σχεδίαζε αρχικά να κυκλοφορήσει το έκτο studio album της τον Σεπτέμβριο, όμως οι μεγάλες καθυστερήσεις στην παραγωγή στα εργοστάσια κατασκευής δίσκων βινυλίου ανάγκασαν την τραγουδίστρια να μεταθέσει την ημερομηνία κυκλοφορίας του «Chemtrails Over The Country Club» για τις αρχές του 2021.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, η 35χρονη τραγουδίστρια ανέφερε ότι έχει ολοκληρώσει το νέο άλμπουμ της και σχολίασε ότι «είναι folk, είναι όμορφο, είναι πολύ διαφορετικό από το “Norman Fucking Rockwell!”», την προηγούμενη δισκογραφική δουλειά της.