Liam Payne και Dixie D’Amelio αποκαλύπτουν το video του «Naughty List»

Ο Liam Payne και η Dixie D’Amelio ήταν φέτος… άτακτα παιδιά.

O Liam Payne και η Dixie D’Amelio αποκαλύπτουν το ολοκαίνουργιο music video για τη συνεργασία τους στο χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Naughty List», το οποίο κυκλοφορεί από την Capitol Records / Universal Music.

Τα γυρίσματα έγιναν σε Λονδίνο και Λος Άντζελες με τη σκηνοθεσία του Isaac Rentz.

O Liam Payne και η Dixie D’Amelio μπαίνουν σε εορταστικό πνεύμα μαζί τους φίλους της ενώ ποζάρουν σε ένα φωτογραφικό θάλαμο με χριστουγεννιάτικο θέμα, βάζουν στολίδια σε ένα ροζ χριστουγεννιάτικο δέντρο και τραγουδούν μαζί σε μία γιγάντια χιονόμπαλα.

Το «Naughty List» είναι το δεύτερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι του Liam Payne ως σόλο καλλιτέχνης μετά το «All I Want (For Christmas)», που συμπεριλήφθηκε πέρυσι στο πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του με τίτλο «LP1».

O Liam Payne και η Dixie D’Amelio αναφέρονται μέσα από το «Naughty List» στο μύθο που θέλει τον Άγιο Βασίλη να παρακολουθεί όλα τα παιδιά στον κόσμο και να επιβραβεύει με δώρα την ημέρα των Χριστουγέννων τα φρόνιμα παιδιά, ενώ τα ονόματα των παιδιών που δεν συμπεριφέρθηκαν καλά, τα βάζει στη «λίστα με τα άτακτα παιδιά».

«Τώρα βρισκόμαστε στη λίστα με τα άτακτα παιδιά / Πρέπει να ήταν ο τρόπος που φιληθήκαμε / Ο Άι Βασίλης είδε τα πράγματα που κάναμε / Και μας έβαλε στη λίστα με τα άτακτα παιδιά», τραγουδούν το πρώην μέλος των One Direction και η δημοφιλής χρήστης του TikTok.

Η συνεργασία με τον Liam Payne είναι το επόμενο δυναμικό βήμα στην καριέρα της Dixie D’ Amelio στο χώρο της μουσικής μετά το ντεμπούτο της με το single «Be Happy» και το remix του τραγουδιού με τη συμμετοχή του blackbear και του Lil Mosey. Οι δύο εκδοχές του «Be Happy» έχουν συγκεντρώσει αθροιστικά πάνω από 200 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.