Liam Payne και Dixie D’Amelio συνεργάζονται στο single «Naughty List»

Μια συνεργασία σε χριστουγεννιάτικο κλίμα από τον Liam Payne και την Dixie D’Amelio.

Ο Liam Payne προσφέρει στους θαυμαστές του ένα πρώιμο χριστουγεννιάτικο δώρο κυκλοφορώντας το νέο single «Naughty List», σε συνεργασία με τη δημοφιλή χρήστη του TikTok, Dixie D’Amelio.

Το «Naughty List» είναι το δεύτερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι του liam payne μετά ως σόλο καλλιτέχνης μετά το «All I Want (For Christmas)», που συμπεριλήφθηκε πέρυσι στο πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του με τίτλο «LP1».

Ο 27χρονος τραγουδιστής προανήγγειλε την κυκλοφορία του «Naughty List» μέσα από το TikTok, με τους χρήστες της πλατφόρμας να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν στα βίντεό τους ένα σύντομο απόσπασμα του τραγουδιού διάρκειας 30 δευτερολέπτων.

«Μου αρέσει να δημιουργώ βίντεο για το TikTok και έχω απολαολαύσει πραγματικά την επαφή με την κοινότητα. Όλοι tik tok είναι τόσο δημιουργικοί και μου αρέσει να βλέπω όλους τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούν τη μουσική μου στα βίντεό τους. Γι’ αυτό αποφάσισα να κυκλοφορήσω το “Naughty List” πρώτα στο TikTok», λέει ο Liam Payne.

«Οι θαυμαστές μου είναι οι καλύτεροι και ανυπομονώ να τους δω όλους να χρησιμοποιούν το “Naughty List” στα βίντεό τους», προσθέτει.

Η 19χρονη τραγουδίστρια και προσωπικότητα των social media Dixie D’Amelio είναι γνωστή για τα βίντεό της στο TikTok, όπου διαθέτει πάνω από 42,3 εκατομμύρια ακόλουθους.

Η Dixie είναι η μικρότερη των αδελφών D’Amelio, με την 16χρονη Charli να αποτελεί τη δημοφιλέστερη χρήστη του TikTok με 96,3 εκατομμύρια ακόλουθους.

Το single «Naughty List» κυκλοφορεί από τη Capitol Records / Universal Music.