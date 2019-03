LIVIN R x DARA x NOISY “BTW (BYE BYE)” H ΠΙΟ HOT ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ…

Η πιο hot συνεργασία της χρονιάς έρχεται σε λίγες μέρες. Ο Έλληνας DJ και παραγωγός Livin R συνεργάζεται με τηνsuperstar από την Βουλγαρία Dara καθώς και με τον DJ/Remixer Noisy στο απόλυτο dance anthem “BTW (Bye Bye)”. Το τραγούδι είναι τώρα διαθέσιμο για προ-παραγγελία στο iTunes και Pre–Save στο Spotify και θα κυκλοφορήσει από τηνPanik Records!

Ο Livin R είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς της χώρας μας με υποψηφιότητες στα βραβεία Mad, Top10 hitsκαι αμέτρητα επιτυχημένα remixes. Μια από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του είναι το official remix του στο “Drinkee’ των Sofi Tukker (Ultra Music), το οποίο ήταν υποψήφιο για Grammy.

Η 20χρονη Dara ήταν finalist στη 4η σεζόν του X–Factor Βουλγαρίας. Το debut single της έμεινε στο #1 για 12 συνεχόμενες εβδομάδες και ήταν το τραγούδι με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 2016. Έχει κυκλοφορήσει άλλα τρίαsingles όπου είχαν την ίδια επιτυχημένη πορεία ενώ πρόσφατα συνεργάστηκε με τον Ρουμάνο παραγωγό Monoir (TheViolin Song). Έχει βραβευτεί ως Best Female Singer (2018) και Best Debut (2016) ενώ ήταν υποψήφια και για Best Song, Best Video και Best Female RnB Artist.

Ο Noisy, o Έλληνας DJ & παραγωγός έχει εμφανιστεί σε διάφορα μεγάλα clubs της χώρα μας (Boutique, Vegas) και έχει βρεθεί στο stage με διάσημους DJs όπως CJ Jeff, Dino MFU κα.

Το “BTW (Bye Bye) αναμένεται να κατακτήσει τα charts σε Ελλάδα και εξωτερικό όπως επίσης θα προωθηθεί και από μεγάλη δισκογραφική εταιρεία.

Δείτε το teaser: