Lorde: Η ημερομηνία κυκλοφορίας και το tracklist του νέου άλμπουμ «Solar Power»

Όλες οι λεπτομέρειες για το νέο άλμπουμ της Lorde.

Σε μία κίνηση – έκπληξη, η Lorde κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι «Solar Power» (Ηλιακή Ενέργεια) στην πιο κατάλληλη ημέρα, στη χρονική στιγμή της μοναδικής ηλιακής έκλειψης της χρονιάς, στις 10 Ιουνίου, ανακοινώνοντας ταυτοχρόνως ότι το single έχει τον ίδιο τίτλο με το τρίτο άλμπουμ της.

Η Lorde αποκαλύπτει τώρα την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ «Solar Power» και τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει, αλλά και το πρόγραμμα της παγκόσμιας περιοδείας της που θα πραγματοποιηθεί το 2022.

Το νέο άλμπουμ «Solar Power» της Lorde θα κυκλοφορήσει από την Universal Music στις 20 Αυγούστου 2021 και θα περιλαμβάνει 12 τραγούδια σε παραγωγή του Jack Antonoff, ο οποίος συμμετείχε και στο τελευταίο άλμπουμ της τραγουδίστριας, το υποψήφιο για Grammy «Melodrama» του 2017.

«Το άλμπουμ είναι μια γιορτή του φυσικού κόσμου, μια προσπάθεια να απαθανατίσει τα βαθιά, υπερβατικά συναισθήματα που έχω όταν είμαι σε εξωτερικούς χώρους. Σε καιρούς πόνου, θλίψης, βαθιάς αγάπης ή σύγχυσης, κοιτάζω τον φυσικό κόσμο για απαντήσεις. Έχω μάθει να αναπνέω και να συντονίζομαι», περιγράφει η Lorde.

Το εξώφυλλο του άλμπουμ «Solar Power».

Σε μία ωδή στη φύση, το άλμπουμ «Solar Power» της Lorde θα κυκλοφορήσει σε μια – πρώτη στο είδος της – ασυνήθιστη μορφή, καθώς ένα οικολογικό Music Box θα είναι διαθέσιμο για αγορά ως εναλλακτική πρόταση για την έκδοση CD.

Αυτή η καινοτόμος έκδοση θα προσφέρει πρόσβαση σε ειδικές εκπλήξεις που θα ακολουθήσουν και θα περιέχει επιπλέον οπτικό περιεχόμενο, χειρόγραφες σημειώσεις, αποκλειστικές φωτογραφίες και μια κάρτα για ψηφιακό download του άλμπουμ σε υψηλή ποιότητα ήχου με δύο bonus αποκλειστικά κομμάτια.

Η Lorde σχολιάζει για την ιδέα: «Αποφάσισα νωρίς στη διαδικασία δημιουργίας αυτού του άλμπουμ ότι ήθελα να δημιουργήσω μια φιλική προς το περιβάλλον και προοδευτική εναλλακτική λύση αντί του CD».

«Ήθελα αυτό το Music Box να είναι παρόμοιο σε μέγεθος, σχήμα και τιμή με ένα CD, να ζει δίπλα του σε ένα λιανικό περιβάλλον, αλλά να είναι κάτι που ξεχωρίζει και να είναι αφοσιωμένο στην εξελισσόμενη φύση ενός σύγχρονου άλμπουμ», εξηγεί.

Το tracklist του «Solar Power»

1. The Path

2. Solar Power

3. California

4. Stoned in the Nail Salon

5. Fallen Fruit

6. Secrets From a Girl (Who’s Seen It All)

7. The Man with An Axe

8. Dominoes

9. Big Star

10. Leader of a New Regime

11. Mood Ring

12. Oceanic Feeling