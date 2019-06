LP “SHAKEN” – ΝΕΟ SINGLE #70 Στο International Airplay Chart

Η LP κυκλοφόρησε το πολύ-αναμενόμενο πέμπτο album της, Heart To Mouth [Panik Records και BMG], στις 7 Δεκεμβρίου 2018. Μετά τα επιτυχημένα “Girls Go Wild” και “Recovery” μας παρουσιάζει το 3ο single του album, το εξαιρετικό “Shaken”.

Το album “Heart To Mouth” είναι η πιο προσωπική κατάθεση ψυχής που έχει κάνει μέχρι σήμερα η Αμερικανίδα τραγουδοποιός και αναμένεται να είναι ο αγαπημένος των fan της. «Όταν παίρνω το μικρόφωνο και αρχίζω να φτιάχνω μελωδίες, μπορώ να αισθανθώ αυτή την άμεση γραμμή από την καρδιά μου στο στόμα μου. Στο παρελθόν, υπήρχε μια πόλη γεμάτη δρόμους που χρειαζόταν την προσοχή μου. Τώρα, αισθάνομαι ότι έχω έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο να επικοινωνώ την συγκίνηση. Είτε είναι θλιβερά τραγούδια ή μεγάλα anthems, όλα έρχονται από το ίδιο μέρος», λέει η ίδια.

Το ολοκαίνουργιο single “Shaken” είναι ένα up-tempo track που ξεχωρίζει από το πρώτο άκουσμα. Η παραγωγή ανήκει στον SmarterChild ενώ το track το έχει γράψει η LP μαζί με τους Rick Makrowitz και Micah Premnath.

Το πρώτο single του album “Girls Go Wild” μέσα σε ένα μήνα ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια views στο YouTube και τα 1.2 εκατομμύρια streams στο Spotify και συνεχίζει. Το Billboard χαρακτήρισε το τραγούδι ως “it soundtracks a westward-bound trip between two partners in a relationship standing on its last legs” ενώ το Baeble Music έγραψε “LP achieves a mystical, dreamy sort of affect in her new video for ‘Girls Go Wild, while still managing to look totally badass”.

Η LP αναμένεται να βρεθεί στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι καθώς θα εμφανιστεί live στις 22 Ιουνίου ως Headliner στο φετινό Rockwave Festival.

Ακούστε το “Shaken” εδώ: