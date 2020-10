Machine Gun Kelly και Halsey ανοίγουν πόλεμο στο video του «Forget Me Too»

Σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο επιδίδονται ο Machine Gun Kelly και η Halsey.

Ο Machine Gun Kelly αποκαλύπτει το music video για τη συνεργασία του με τη Halsey στο τραγούδι «Forget Me Too».

Η μουσική συνάντηση των δύο καλλιτεχνών, τους οποίους συνδέει μια μακρά φιλία ετών, συμπεριλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ του MGK με τίτλο «Tickets To My Downfall» που κυκλοφορεί από τις Bad Boy και Interscope Records / Universal Music.

Το πέμπτο προσωπικό άλμπουμ του ράπερ έκανε ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 και παραμένει στο στο No. 1 του chart για τα Top Rock Albums, ενώ έχει συγκεντρώσει αθροιστικά μέχρι σήμερα πάνω από 610 εκατομμύρια streams.

Στο music video για το «Forget Me Too», το οποίο έχει σκηνοθετήσει ο Philip Andelman, ο Machine Gun Kelly και η Halsey επιδίδονται σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο μετά από έναν καταστροφικό χωρισμό.

Αντί να προχωρήσουν στη ζωή τους, κατηγορούν ο ένας τον άλλον ότι είναι το αγκάθι στην προσπάθειά τους να αλλάξουν σελίδα.

Αυτός ο ανεξέλεγκτος πόλεμος κορυφώνεται με τη Halsey να διαλύει το σπίτι του Machine Gun Kelly και να σπάει κάποια από τα προσωπικά του αντικείμενα.

Στο music video του «Forget Me Too» εμφανίζεται παίζοντας ντραμς και ο Travis Barker των blink-182, ο οποίος έχει συμμετάσχει τόσο στη δημιουργία όσο και στην παραγωγή ολόκληρου του άλμπουμ «Tickets To My Downfall».