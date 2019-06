Madonna – ‘Madame X’ – Νέο Άλμπουμ

Το νέο άλμπουμ “MADAME X” που περιλαμβάνει και τα singles ( ‘Medellin’ ft. Maluma, ‘I Rise’ & ‘Crave’ ft. Swae Lee) κυκλοφόρησε και είναι η 14η ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της Madonna.

Η Madonna συνεργάζεται με τους φίλους και παραγωγούς Mirwais, Mike Dean, Diplo κ.ά, για τραγούδια στην αγγλική, ισπανική αλλά και πορτογαλική γλώσσα.

Η νέα δισκογραφική δουλειά της Madonna αξίζει να αναφερθεί πως είναι επηρεασμένη από τη λατινική μουσική, εφόσον η τραγουδίστρια τα τελευταία χρόνια ζεί κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα στην Πορτογαλία.

“Στη Λισαβώνα, εντόπισα ένα μαγικό κόσμο με υπέροχους μουσικούς, οι οποίοι μου μετέδωσαν τη δημιουργικότητά τους και με έκαναν να εκφραστώ μουσικά στο νέο άλμπουμ μου μέσω της Αγγλικής, Πορτογαλικής αλλά και Ισπανικής γλώσσας…”, αναφέρει χαρακτηριστικά η Madonna για το νέο της άλμπουμ, που περιλαμβάνει συνολικά 13 ολοκαίνουργια τραγούδια (15 στο disc 1 & 3 bonus tracksστο disc 2-στην INTL Deluxe εκδοχή του άλμπουμ).

Δείτε αναλυτικά το tracklist του νέου δίσκου “MADAME X” στη Standard εκδοχή του:

Medellín με τον Maluma

Dark Ballet

God Control

Future ft. Quavo

Batuka

Killers Who Are Partying

Crave ft. Swae Lee

Crazy

Come Alive

Faz Gostoso ft. Anitta

Bitch I’m Loca ft. Maluma

I Don’t Search I Find

I Rise

Δείτε αναλυτικά το tracklist του νέου δίσκου “MADAME X” στη Deluxe εκδοχή του:

Disc 1

Medellín με τον Maluma Dark Ballet God Control Future ft. Quavo Batuka Killers Who Are Partying Crave ft. Swae Lee Crazy Come Alive Extreme Occident Faz Gostoso ft. Anitta Bitch I’m Loca ft. Maluma I Don’t Search I Find Looking for Mercy I Rise

Disc 2

+3 bonus tracks

*κυκλοφόρησε και INTL Deluxe Box Set, το οποίο περιλαμβάνει αφίσες με την αγαπημένη βασίλισσα της ποπ, τα κομμάτια του άλμπουμ σε κασέτες, ένα ένθετο βιβλίο κ.ά.