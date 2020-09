Mariah Carey: Αποκαλύπτει την αλήθεια για τη μυστική alternative rock μπάντα που είχε δημιουργήσει

Η Mariah Carey παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι τη δεκαετία του 1990 ετοίμασε ένα alternative rock άλμπουμ που μέχρι σήμερα δεν γνώριζε κανείς για την ύπαρξή του.

Η τραγουδίστρια έκανε την αποκάλυψη με αφορμή την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας της με τίτλο «The Making of Mariah Carey».

«Fun fact: Έκανα ένα alternative άλμπουμ ενώ δημιουργούσα το “Daydream” (το 1995). Το έκανα μόνο για την ευχαρίστηση, αλλά με βοήθησε να περάσω μερικές άσχημες μέρες», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα και μοιράστηκε ένα βίντεο με ορισμένες σελίδες από το βιβλίο της.

Η Mariah Carey περιγράφει στην αυτοβιογραφία της για τη δημιουργία του άλμπουμ: «Έδινα το μικρό μου alt-rock τραγούδι στην μπάντα και μουρμούριζα ένα χαζό riff κιθάρας. Το έπαιρναν και το ηχογραφούσαμε αμέσως {…} Στην πραγματικότητα άρχισα να λατρεύω μερικά από τα τραγούδια. Ήμουν εντελώς αφοσιωμένη στο χαρακτήρα μου».

«Έπαιζα με το στιλ των λευκών γυναικών της πρόσχαρης grunge και της ελαφράς punk που ήταν δημοφιλείς εκείνη την εποχή. Ξέρετε, αυτές που φαίνονταν τόσο ξέγνοιαστες με τα συναισθήματα και την εικόνα τους», συνεχίζει.

«Θα μπορούσαν να είναι θυμωμένες, αγχωμένες και ακατάστατες, με παλιά παπούτσια, με ζαρωμένα ρούχα και άτακτα φρύδια, ενώ κάθε κίνηση που έκαναν ήταν τόσο υπολογισμένη και προσεγμένη», εξηγεί.

«Ήθελα να απελευθερωθώ, να χαλαρώσω και να εκφράσω τη δυστυχία μου – αλλά ήθελα επίσης να γελάσω. Ανυπομονούσα κάθε βράδυ μετά το “Daydream” για τις ηχογραφήσεις της alter-ego μπάντας μου», σημειώνει.

Fun fact: I did an alternative album while I was making Daydream 👀 Just for laughs, but it got me through some dark days. Here’s a little of what I wrote about it in #TheMeaningOfMariahCarey 🤟 S/O to my friend Clarissa who performs the lead w/ me as a hidden layer #Chick #TMOMC pic.twitter.com/Re23t5whcd

— Mariah Carey (@MariahCarey) September 27, 2020