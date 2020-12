Mariah Carey: Το «All I Want For Christmas Is You» κατέρριψε το ρεκόρ για τα περισσότερα streams στο Spotify σε 24 ώρες

Το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey είναι η απόλυτη χριστουγεννιάτικη επιτυχία.

Παρότι έχουν περάσει 26 χρόνια από την κυκλοφορία του, το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Η διαχρονική επιτυχία της Αμερικανίδας ντίβας κατέρριψε με εκκωφαντικό τρόπο το ρεκόρ για τα περισσότερα streams στο Spotify μέσα σε 24 ώρες, καθώς την Παραμονή των Χριστουγέννων (24/12) συγκέντρωσε 17,223 εκατομμύρια streams.

Το «All I Want For Christmas Is You» είχε σημειώσει το ίδιο ρεκόρ την Παραμονή των Χριστουγέννων του 2018 με 10.819.009 streams, ωστόσο λίγους μήνες αργότερα, τον Μάιο του 2019, τη σκυτάλη του τραγουδιού με τα περισσότερα streams στο Spotify μέσα σε μια ημέρα πήρε το «I Don’t Care» του Ed Sheeran και του Justin Bieber με 10.977.389 streams.

Η Mariah Carey εξέφρασε μέσω ενός μηνύματός της στο Twitter την ευγνωμοσύνη της για τη διαχρονική επιτυχία του χριστουγεννιάτικου τραγουδιού της που συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ της «Merry Christmas» του 1994.

«Ουάου. Γνωρίζω ότι πολλοί άνθρωποι νομίζου πως βγάζω “ψίχουλα” (μικρό μυστικό: οι καλλιτέχνες βγάζουν πολύ λίγα από τα streams), όμως ο πραγματικός λόγος που κάθομαι εδώ με έκπληξη και ευγνωμοσύνη είναι που βλέπω τη χαρά την οποία φέρνει στους ανθρώπους. αυτό το μικρό τραγούδι που έγραψα. Σας ευχαριστώ και καλά Χριστούγεννα», έγραψε η τραγουδίστρια.

WOW 🤯🥳😭 I know people think I’m making “coin” (lil’ secret: artists make very little from streams) but the real reason I’m sitting here in astonishment & gratitude is seeing the joy this little song I wrote brings to people. THANK YOU & MERRY CHRISTMAS!!! ❤️🎄❤️🎄❤️‼️❄️❄️❄️‼️ https://t.co/jlhrtiN0h1 — Mariah Carey (@MariahCarey) December 25, 2020

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από το «All I Want For Christmas Is You», την παραμονή των φετινών Χριστουγέννων άλλα πέντε τραγούδια, χριστουγεννιάτικα μάλιστα, ανέβηκαν στις υπόλοιπες πέντε θέσεις των τραγουδιών με τα περισσότερα streams στο Spotify μέσα σε 24 ώρες.

Πρόκειται για το «Last Christmas» των Wham! (15.813.799 streams), το «Santa Tell Me» της Ariana Grande (12.229.331 streams), το «It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas» του Michael Bublé (11.975.033 streams) και το «Jingle Bell Rock» του Bobby Helms (11.924.353 streams).