Marshmello και Demi Lovato κυκλοφορούν το single «OK Not To Be OK»

Στην ευαισθητοποίηση για την πρόληψη των αυτοκτονιών στοχεύουν ο Marshmello και η Demi Lovato με τη συνεργασία τους.

Ο Marshmello και η Demi Lovato ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους για να στείλουν ένα μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας: «Είναι εντάξει να μην είσαι εντάξει».

Ο πολυπλατινένιος μουσικός παραγωγός και η ταλαντούχα pop star συνεργάζονται σε ένα νέο τραγούδι με τον τίτλο «OK Not To Be OK», μέσα από το οποίο επιθυμούν να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πρόληψη των αυτοκτονιών, καθώς να αποβάλλουν το στίγμα που είναι συνδεδεμένο με τις ψυχικές ασθένειες.

Στο πλαίσιο αυτό συμπράττουν με το μη – κερδοσκοπικό κίνημα Hope for the Day, το οποίο ενθαρρύνει το διάλογο για την πρόληψη των αυτοκτονιών και για την εκπαίδευση σχετικά με την ψυχική υγεία.

Η κυκλοφορία του «OK Not To Be OK» συμπίπτει μάλιστα με την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονιών, στις 10 Σεπτεμβρίου.

Οι συναισθηματικοί στίχοι του «OK Not To Be OK» υπενθυμίζουν ότι είναι εντάξει να αφήνουμε πίσω μας τα συναισθήματα της αμφιβολίας και να αποδεχόμαστε το γεγονός ότι είμαστε όλοι άνθρωποι, όπως ενθαρρύνει και το ρεφρέν του τραγουδιού: «Μην χάνεσαι τη στιγμή ή μην εγκαταλείπεις όταν είσαι πιο κοντά, το μόνο που χρειάζεσαι είναι κάποιος να πει, είναι εντάξει να μην είσαι εντάξει».

Ο Marshmello και η Demi Lovato υπογράφουν το single μαζί με τους Gregory «Aldae» Hein, James Gutch και James Nicholas Bailey.

Το «OK Not To Be OK», το οποίο κυκλοφορεί από τις Joytime Collective και Island Records / Universal Music, αποκτά εικόνα με ένα εμπνευσμένο music video σε σκηνοθεσία της Hannah Lux Davis.

Το video μεταφέρει τους δύο καλλιτέχνες πίσω στη δεκαετία του ’90 καθώς ξυπνούν έκπληκτοι στα παιδικά δωμάτιά τους: Ο Marshmello σε μια κουκέτα με μουσικά όργανα και καρό μοτίβα διάσπαρτα στο δωμάτιό του και η Demi Lovato σε ένα ροζ δωμάτιο με βελούδινα μαξιλάρια και κολάζ στους τοίχους.

Ο παραγωγός και η τραγουδίστρια έρχονται αντιμέτωποι με τους ανασφαλείς μικρότερους εαυτούς τους και συνειδητοποιούν ότι «είναι εντάξει να μην είσαι εντάξει».

Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το Hope For The Day, οι δύο καλλιτέχνες θα χρησιμοποιήσουν τις πλατφόρμες και τις φωνές τους για να εμψυχώσουν τους άλλους ανθρώπους και για να βοηθήσουν όσους το χρειάζονται περισσότερο να αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους σχετικά με την πρόληψη των αυτοκτονιών.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Demi Lovato και τον Marshmello σε αυτό το εγχείρημα, για να σπάσουμε το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία στην Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονιών», δήλωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Hope For The Day, Jonny Boucher.

«Το έργο του Hope For The Day στην πρόληψη των αυτοκτονιών και στην εκπαίδευση για την ψυχική υγεία ακμάζει όταν συνεργαζόμαστε με άλλους και τι καλύτερο από τη συνεργασία με δύο από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στον κόσμο σε ένα κομμάτι που θυμίζει σε όλους ότι είναι εντάξει να μην είναι εντάξει», πρόσθεσε.