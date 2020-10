Marshmello, Imanbek και Usher ενώνουν δυνάμεις στο single «Too Much»

Μια εκρηκτική συνεργασία από τους Marshmello, Imanbek και Usher.

Ο Marshmello, ο Imanbek και ο Usher ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν ένα ολοκαίνουργιο single με τον τίτλο «Too Much».

Η συνεργασία τους συνοδεύεται από μία φουτουριστική ταινία μικρού μήκους γεμάτη δράση, σε σκηνοθεσία του Christian Breslauer, γνωστός από τις συνεργασίες του με τους Chris Brown, Marshmello, Migos, Roddy Ricch, Lil Baby κ.ά.

Το «Too Much» κυκλοφορεί από την Joytime Collection και την RCA Records / Sony Music και είναι ένα τραγούδι με έντονη ενέργεια που έχει τις υπογραφές του Marshmello και του Imanbek και πρωταγωνιστή τον Usher.

Οι τρεις καλλιτέχνες έχουν προσθέσει στο ενεργητικό τους μεγάλες επιτυχίες αυτή τη χρονιά.

Ο μυστηριώδης Marshmello αναδείχθηκε σε έναν από τους 50 καλλιτέχνες στον κόσμο με τα περισσότερα streams στο Spotify μέσα από πλήθος συνεργασιών με δημοφιλή ονόματα, ενώ εμφανίστηκε φέτος στο chart του Billboard Hot 100 με τέσσερα τραγούδια: Το «OK Not To Be OK» με την Demi Lovato, το «Be Kind» με τη Halsey και τα «Hate The Other Side» και «Come & Go» με τον Juice WRLD.

Τελευταία κυκλοφορία του Usher ήταν τον περασμένο μήνα το single «Bad Habits» που καταγράφει ανοδική πορεία στα αμερικανικά urban ραδιόφωνα, ενώ το προηγούμενο τραγούδι του, το «Don’t Waste My Time» με τη συμμετοχή της Ella Mai, κατέκτησε το No. 1 στο R&B chart του Billboard.

Ο ανερχόμενος παραγωγός Imanbek από το Καζακστάν εξάπλωσε σε όλο τον κόσμο τη φήμη με το επιτυχημένο remix του για το «Roses» του SAINt JHN, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify και ονομάστηκε από το Rolling Stone ως «το τραγούδι του φετινού καλοκαιριού».