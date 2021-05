MARTIN GARRIX feat. BONO & THE EDGE “WE ARE THE PEOPLE”

Η Panik Records/Sony Music ανακοινώνει την κυκλοφορία του επίσημου UEFA EURO 2020 τραγουδιού ‘We Are The People’ από τον Martin Garrix σε συνεργασία με τους Bono και The Edge. Μετά από έναν χρόνο αναμονής και κρατώντας το κρυφό, το νέο hit είναι τώρα διαθέσιμο.

Με το track να ετοιμάζεται για τρία χρόνια, ο Martin Garrix από τα αρχικά στάδια δημιουργίας του νέου single, ένιωσε ότι οι φωνητικές ικανότητες του Bono θα ταίριαζαν απολύτως με το ‘We Are The People’.Το όραμα του έγινε πραγματικότητα όταν και ο Bono και ο The Edge από τους U2, συμφώνησαν να συμμετάσχουν στο τραγούδι του. Η συνεργασία εξελίχθηκε περαιτέρω καθώς ο Bono έγραψε τους στίχους και δημιούργησε τις μελωδίες και ο The Edge πρόσθεσε την κιθάρα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα anthem με signature ήχους από όλους τους καλλιτέχνες.

“Το να δημιουργώ την μουσική για ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά events στον κόσμο μαζί με τον Bono και τον The Edge είναι μια φανταστική εμπειρία. Είμαι πολύ περήφανος για αυτό που κάναμε μαζί και πολύ ενθουσιασμένος που μπορώ επιτέλους να το μοιραστώ με τον κόσμο”, είπε ο Martin Garrix.

Το ‘We Are The People’ μας υπενθυμίζει ότι ένα τραγούδι μπορεί να κοιτάει τις προκλήσεις απέναντι στον κόσμο αυτή την στιγμή και προσπαθεί να δώσει μια ενωτική απάντηση.

Είναι ένα ύμνος τον οποίο μπορούμε όλοι να τραγουδήσουμε από όπου και αν προερχόμαστε, αλλά ειδικά στην Ευρώπη όπου ο διαγωνισμός θα εστιάσει την προσοχή όλου του κόσμου. Το νέο hit “We Are The People” ελπίζει να καθρεφτίσει τη θετικότητα, την ελπίδα και την αποφασιστικότητα που απαιτείται για να πετύχει οποιαδήποτε ομάδα, καθώς και να προσφέρει μια αίσθηση συνύπαρξης που ταιριάζει στο θέμα του UEFA EURO 2020: Ενότητα. Για πρώτη φορά στην ιστορία του EURO, το τουρνουά που πραγματοποιείται σε ολόκληρη την ήπειρο, θα εμφανίζει το πρωταρχικό θέμα της ενότητας.

Εκτός από το επίσημο τραγούδι, ο Garrix έχει δημιουργήσει το επίσημο walkout και την επίσημη μουσική για το τουρνουά. Κυκλοφορώντας τα στα 25 γενέθλιά του, είναι η “διαθήκη” του στην θεαματική πορεία που έχει διαγράψει μέχρι σήμερα.

“Η αναμονή έχει σχεδόν τελειώσει και είμαστε ενθουσιασμένοι να φανερώσουμε επισήμως το τραγούδι του UEFA EURO 2020 ‘We Are The People’, στο οποίο συμμετέχουν κάποιοι από τους πιο πολυσυζητημένους καλλιτέχνες όπως οι Martin Garrix, Bono και The Edge” , ειπε ο Guy-Laurent Epstein – UEFA Marketing Director.

“Το ποδόσφαιρο και η μουσική έχουν την δύναμη να φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Είναι φορεας του πάθους και των συναισθημάτων και ο συνδυασμός τους θα παρατείνει τον ενθουσιασμό των fan προς το τουρνουά και επίσης θα προσελκύσει νέο κόσμο. Έχοντας φτιάξει ένα line-up γεμάτο αστέρια για την επίσημη μουσική του τουρνουά, είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε.”

To UEFA EURO 2020 θα διεξαχθεί σε ολη την ήπειρο για πρώτη φορά στην ιστορία του διαγωνισμού.

Το “WE ARE THE PEOPLE” κυκλοφορεί από την Panik Records και την Sony Music.