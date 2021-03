Medicine | Ο James Arthur επιστρέφει με ένα αυτοβιογραφικό single

Πριν σας παρουσιάσουμε το νέο single του James Arthur, θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι βρεθήκαμε ανάμεσα στους λίγους εκλεκτούς δημοσιογράφους, που είχαν την τύχη να ακούσουν, αλλά και να δουν σε πρώτη μετάδοση (το video clip) μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας που δημιουργήθηκε για την προώθηση του single και δούμε σε μια αποκλειστική συνέντευξη-παρουσίαση τον James Arthur να μιλάει για την ιστορία του τραγουδιού, την πορεία του έως τώρα αλλά και τα επόμενα βήματα.

Το Medince πρόκειται σίγουρα για έναν δυναμικό προπομπό υπέροχων τραγουδιών στο επερχόμενο άλμπουμ του αγαπημένου αυτού καλλιτέχνη, όπως επίσης σηματοδοτεί και μια νέα μουσική περίοδο γι’αυτόν!

O JAMES ARTHUR ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΥ SINGLE “MEDICINE”

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ

Μετά την τεράστια παγκόσμια επιτυχία του τραγουδιού του “Train Wreck”, o James Arthur επιστρέφει με το ολοκαίνουριο single του “Medicine”.

To “Medicine” είναι ένα αυτοβιογραφικό track. Είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο James κατά την διάρκεια του πρώτου witing session για το νέο του album.

O James είπε: “To “Medicine” είναι μία ανεβαστική ωδή στον εαυτό μας, στις σχέσεις, στην κοινότητα και στην σύνδεση αλλά και στην θεραπευτικές δυνάμεις της αγάπης. Θα έλεγες κανείς πως είναι το τέλειο τραγούδι για την άνοιξη του 2021”.

“Ο προηγούμενος χρόνος ανάγκασε κάθε ζευγάρι να κοιτάξει τους εαυτούς του. Ήταν ένας χρόνος καθρέφτης για όλους μας. Η σύντροφος μου ήταν πολύ υποστηρικτική μέσα σε όλο αυτό. Υπάρχουν κάποιοι πολύ σκοτεινοί στίχοι στο single: “When I’m suicidal, you don’t let me spiral…””

Το ταξίδι για το νέο του δίσκο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 ενώ ο James βρισκόταν σε Ευρωπαϊκή περιοδεία και παλιοί δαίμονες άρχισαν να έρχονται ξανά στην επιφάνεια. “Στην Μαδρίτη, επάνω στην σκηνή, είχα μία μεγάλη κρίση πανικού. Υποφέρω από άγχος εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν μου είχε συμβεί ποτέ ξανά κάτι τόσο έντονο επάνω στην σκηνή σε σημείο που να πρέπει να φύγω γιατί αλλιώς θα πέθαινα. Την επόμενη μέρα είχα συμπτώματα γρίπης και έπρεπε να μεταφερθώ στο νοσοκομείο. Βρήκαν ότι είχα μία μόλυνση στην χολή μου και έπρεπε να αφαιρεθεί αμέσως”.

O Arthur πέρασε μία εβδομάδα σε νοσοκομείο στην Ελβετία και αναγκάστηκε να ακυρώσει το υπόλοιπο tour του. Όταν επέστρεψε σπίτι, μπήκε στο Nightingale Hospital στο κεντρικό Λονδίνο και έτσι χρησιμοποίησε το νέο του σπίτι ως αποτοξίνωση. Έκανε θεραπείες 3 με 4 φορές την εβδομάδα, ξεκίνησε φαρμακευτική αγωγή, θεραπεία καθώς και γυμναστήριο. Για να μπορέσει να απαλύνει την πίεση ακύρωσε την Αμερικάνικη περιοδεία του.

Τον Μάρτιο, ο James ήταν έτοιμος να επιστρέψει στο Βρετανικό tour του. “Ίσως να ήταν και το καλύτερο tour που έχω κάνει ποτέ.” Δυστυχώς στην συνέχεια εμφανίστηκε ο Covid και το lockdown. Στο τέλος της άνοιξης και όταν οι περιορισμοί άρχισαν να χαλαρώνουν, ο Arthur συνέχισε να δουλεύει. Η πρόβλεψη του να χτίσει ένα studio και να επενδύσει σε πολύ υψηλής ποιότητας επαγγελματικό εξοπλισμό ήταν απολύτως σωστή. “Ξαφνικά, η μουσική άρχισε να ακούγεται υπέροχη. Από την πρώτη μέρα ήξερα τον ήχο μου. Ακόμα και στα πολύ αρχικά στάδια ακουγόταν σαν πραγματικό album, σαν ολοκληρωμένη δουλειά”.

Ο καλλιτέχνης έχει πουλήσει 30 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως έχοντας κυκλοφορήσει 3 πολύ επιτυχημένα albums(“James Arthur”, “Back From The Edge”, “YOU”) καθώς και 9 solo UK Top 40 singles. Έχει καταφέρει να φτάσει δύο φορές στην κορυφή με smash hits και του έχει απονεμηθεί πλακέτα για το 1 δισεκατομμύριο streams του “Say You Won’t Let Go” στο Spotify, του Νο.1 παγκόσμιου hit που έφερε το τραγουδιστή-τραγουδοποιό πίσω στην κορυφή (αυτή την στιγμή το single έχει 1.6 δισεκατομμύρια streams στην πλατφόρμα).

O James πρόσφατα πολιόρκησε τον ραδιοφωνικό αέρα και τα charts με την συνεργασία του με τον Sigala στο “Lasting Lover”. To track έφτασε στην κορυφή του airplay στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην κορυφή του iTunes καθώς και στο Top 10 του Official Singles Chart. Επίσης, πρόσφατα βρέθηκε ξανά στο Official UK Chart με το “Train Wreck”, ένα τραγούδι που γράφθηκε και ηχογραφήθηκε για το debut album του, αλλά βρήκε νέα ζωή μέσω του Tik Tok. To single έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 310 εκατομμύρια streams.

To “Medicine” κυκλοφορεί από την Panik Records και την Sony Music.