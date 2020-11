Miley Cyrus: Το tracklist του άλμπουμ «Plastic Hearts» – Συμμετέχουν Dua Lipa, Billy Idol και Joan Jett

Συνεργασίες – έκπληξη περιέχει το νέο άλμπουμ της Miley Cyrus.

Η Miley Cyrus αποκαλύπτει τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει το νέο άλμπουμ της «Plastic Hearts».

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έχει περιγράψει το έβδομο studio album της ως μία «σούπερ rock & roll» δουλειά και το tracklist δεν αποδεικνύει μόνο τους ισχυρισμούς της, αλλά ξεπερνά και κάθε προσδοκία.

Το παζλ του «Plastic Hearts» αποτελείται από 12 καινούργια τραγούδια και 3 μοναδικές μουσικές εκπλήξεις που θα συναντήσουμε στην ψηφιακή έκδοση του άλμπουμ.

Προπομπός του άλμπουμ είναι το single «Midnight Sky», ένα δυναμικό τραγούδι που έχει ξεχωρίσει σε πλήθος χωρών ανά τον κόσμο.

Όσον αφορά τα εντυπωσιακά ονόματα που συμμετέχουν στο «Plastic Hearts», η Miley Cyrus ενώνει τις δυνάμεις με την εμβληματική Joan Jett σε ένα τραγούδι με τον τίτλο «Bad Karma», με το είδωλο της rock Billy Idol στο «Night Crawling», όπως και με τη συνάδελφό της pop star Dua Lipa στο «Prisoner», μια ιδιαίτερα πολυαναμενόμενη συνεργασία.

Στο «Plastic Hearts» συμπεριλαμβάνεται επίσης το «Edge Of The Midnight», ένα μοναδικό remix του single «Midnight Sky» με τη συμμετοχή της καταξιωμένης Stevie Nicks των Fleetwood Mac.

Τον δίσκο ολοκληρώνουν οι διασκευές της Miley Cyrus στα τραγούδια «Heart Of Glass» των Blondie και «Zombie» των Cranberries, τις οποίες παρουσίασε σε δύο από τις πρόσφατες εμφανίσεις της σε εικονικά φεστιβάλ.

Το νέο άλμπουμ «Plastic Hearts» της Miley Cyrus θα κυκλοφορήσει από την RCA Records / Sony Music στις 27 Νοεμβρίου.

Το tracklist του «Plastic Hearts»

1. WTF Do I Know

2. Plastic Hearts

3. Angels Like You

4. Prisoner (featuring Dua Lipa)

5. Gimme What I Want

6. Night Crawling (featuring Billy Idol)

7. Midnight Sky

8. High

9. Hate Me

10. Bad Karma (featuring Joan Jett)

11. Never Be Me

12. Golden G String

Bonus tracks στην ψηφιακή έκδοση

13. Edge of Midnight (Midnight Sky Remix) (featuring Stevie Nicks)

14. Heart of Glass (Live from the iHeart Festival)

15. Zombie (Live from the NIVA Save Our Stage Festival)