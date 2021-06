NEW ENTRY – SHAZAM GREECE #134: LOST FREQUENCIES “RISE”

Μετά από ένα εξαιρετικό 2021, που βρήκε τον Lost Frequencies να κυκλοφορεί το EP του, “Cup Of Beats”, καθώς να έχει και την ευκαιρία να εμφανιστεί στην ταράτσα του Βασιλικού Παλατιού των Βρυξελλών, μία τεράστια τιμή καθώς η πρόσκληση προήλθε από την Βασιλική Οικογένεια της χώρας, τώρα παρουσιάζει την debut κυκλοφορία του με την Sony Music, με τίτλο “Rise”. Ένας καλλιτέχνης που μετράει πολλά δισεκατομμύρια streams και υπογράφει παγκόσμιες επιτυχίες όπως τα “Are You With Me”, “Like I Love You”, “Reality” και άλλα, έρχεται να αποδείξει ακόμα μία φορά ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Βελγίου θέτοντας ακόμα πιο ψηλά όρια.

Υιοθετώντας τον χαρακτηριστικό ήχο του Lost Frequencies και συνδυάζοντας μοναδικές κιθάρες και συναισθηματικά φωνητικά με στίχους εμπνευσμένους από το 2021, το νέο track έρχεται για να μαγέψει τους ακροατές. Με το θριαμβευτικό ρεφραίν του το “Rise” αντιπροσωπεύει απόλυτα αυτό που έχουμε ανάγκη να ακούσουμε αυτή την στιγμή και έτσι ο Lost Frequencies καταφέρνει να κάνει μία φρέσκια εισαγωγή στο 2021.

Ο Lost Frequencies έχει καταφέρει να εδραιώσει τον εαυτό του ως solo καλλιτέχνη, με τον αριθμό των streams και των shows του να αποδεικνύουν ακριβώς αυτό. Έχει εμφανιστεί σε mainstages όπως αυτά του Tomorrowland και του EXIT Festival και έχει βραβευθεί ως ο καλλιτέχνης που έχει βρεθεί στα περισσότερα festival το 2019, ξεπερνώντας καλλιτέχνες όπως οι The 1975. Ο ίδιος έχει στο ενεργητικό του και sold out περιοδείες με τα DJ sets του να έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον έχει κυκλοφορήσει remixes για καλλιτέχνες όπως οι LSD (Labyrinth, Sia, Diplo) , η Miley Cyrus, η Ellie Golding και πολλοί άλλοι.

Το “RISE” κυκλοφορεί από την Panik Records και την Sony Music.