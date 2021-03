Nick Jonas: Η deluxe έκδοση του «Spaceman» κυκλοφορεί μαζί με νέο τραγούδι από τους Jonas Brothers

Με επιπλέον υλικό εμπλουτίζεται το νέο άλμπουμ του Nick Jonas.

Ο Nick Jonas παρουσιάζει την deluxe έκδοση για το νέο άλμπουμ του «Spaceman».

Το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του 28χρονου τραγουδιστή κυκλοφόρησε από την Island Records / Universal Music την Παρασκευή 12 Μαρτίου.

Το «Spaceman» καταφέρνει να εξισορροπήσει άψογα την αίσθηση της απομόνωσης και της αποξένωσης που ένιωσε ο Nick Jonas, όπως όλοι μας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας με μια φυσική ένταση που πηγάζει από το ίδιο συναίσθημα μοναξιάς.

Η deluxe έκδοση του «Spaceman» περιλαμβάνει τα 11 τραγούδια του αρχικού άλμπουμ και πέντε επιπλέον κομμάτια.

Μεταξύ τους τα remixes για τα ήδη αγαπημένα τραγούδια «2Drunk», «Don’t Give Up On Us» και «This Is Heaven», καθώς και δύο ολοκαίνουργια τραγούδια με τους τίτλους «Dangerous» και «Selfish».

Σημειώνεται ότι ο Nick Jonas συναντά στο «Selfish» το συγκρότημά του, τους Jonas Brothers, στην πρώτη κυκλοφορία τους μετά το χριστουγεννιάτικο single «I Need You Christmas».

«Πέντε ακόμη τραγούδια, μεταξύ των οποίων ένα με τον Joe και τον Kevin Jonas. Σας είπα ότι οι Jonas Brothers δεν θα πάνε πουθενά», έγραψε ο Nick Jonas στο Instagram.

Με αφορμή την κυκλοφορία της deluxe έκδοσης για το άλμπουμ «Spaceman», ο Nick Jonas φιλοξένησε στο νέο εργαλείο του Instagram για ζωντανές μεταδόσεις, το «Live Rooms», μια αποκλειστική συζήτηση με τους αδελφούς του, Joe και Kevin.

Τα μέλη των Jonas Brothers μίλησαν για τη σόλο καριέρα τους, για το νέο άλμπουμ του Nick και περιέγραψαν πώς κατάφεραν παράλληλα να κάνουν προσωπικά βήματα στη μουσική παράλληλα με το συγκρότημα.